André (69) sprak af met niet-bestaand tienermeisje voor seks; OM eist cel en tbs

De 69-jarige André K. uit Alkmaar was afgelopen zondag te zien in een uitzending van Undercover in Nederland. Hij had eerder dit jaar op het treinstation van Sassenheim afgesproken met Bente, een 15-jarig fictief meisje dat door het tv-programma was verzonnen. K. had op het moment van de afspraak een tasje bij zich met daarin een lingeriesetje, massageolie, een dildo en een condoom. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij uit de trein stapte en daarna door agenten aangehouden.

Een medewerkster van het programma deed zich voor als het 15-jarige meisje:

Grooming is digitaal kinderlokken. Een volwassen persoon legt dan op een digitale manier contact met een minderjarige, om te proberen het kind daarna te ontmoeten voor seksueel misbruik of om er kinderpornografisch beeldmateriaal van te maken. Sinds 2010 is het voor volwassenen strafbaar om met minderjarigen af te spreken om (cyber)seks te hebben.

André K. werd eerder al veroordeeld voor onder meer het bezit van kinderporno. In de televisie-uitzending van afgelopen zondag zei hij daar zelf over: 'Ik zie het graag.' De officier van justitie ziet de man vooral als recidivist. Volgens deskundigen heeft K. verschillende stoornissen, een verslaving en heeft hij geen inzicht in zijn eigen problematiek. Ook wil hij nergens aan meewerken.

Aangepaste wetgeving

Voorheen was het in Nederland alleen strafbaar als je seksueel getinte voorstellen deed aan kinderen die echt bestonden. Maar vorig jaar is de wet aangepast, waardoor je nu ook strafrechtelijk vervolgd kan worden als je dat bij fictieve minderjarige personen doet. Om die reden vindt het OM dan ook dat er in het geval van André K. geen sprake is geweest van uitlokking om hem te kunnen betrappen. 'Dat hij heeft gechat met een fictief 15-jarig meisje, maakte in dit geval niet uit.'

De officier van justitie zegt dat de maatschappij tegen deze man beschermd moet worden en daarom is de eis tien maanden cel en tbs met dwangverpleging. 'Gelukkig ging het dit keer om een fictief meisje', zegt het OM. De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.

