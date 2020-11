Meer jongeren gebruiken naast alcohol ook drugs: 'Stijging is verontrustend'

De afgelopen twaalf jaar is het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belandt met alcoholvergiftiging niet afgenomen. Wel gebruiken deze kinderen steeds vaker ook drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Delftse kinderarts Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Hij noemt dat stijgend drugsgebruik 'zorgwekkend'.

In de periode 2007 tot en met 2019 is de gemiddeld gemeten alcoholvergiftiging niet toegenomen, wel is de gemiddelde leeftijd gestegen. 'De verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd in 2014 heeft daar ook aan bijgedragen', zegt Van der Lely. In 2007 was het kind dat met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werd opgenomen gemiddeld 14,97 jaar, in 2019 was de gemiddelde leeftijd 15,69 jaar.

Ook valt op dat er sinds 2017 naast alcohol steeds meer andere middelen zoals cannabis worden gebruikt. In dat jaar waren er bij 8 procent van de gevallen aanwijzingen voor drugsgebruik, in 2019 was dit al opgelopen tot 18,6 procent, meer dan een verdubbeling. Van der Lely: 'De stijging van middelengebruik in deze groep is verontrustend te noemen'.

Meer bewustwording, minder hersenschade

Als je nog niet volgroeid bent, weeg je minder en bereik je bij dezelfde hoeveelheid alcohol een veel hoger promillage dan een volwassene. Al na een stuk of vijf glazen, het zogeheten binge-drinken, kan de concentratie alcohol in het bloed zo hoog worden dat kinderen een black-out krijgen of bewusteloos raken. Bovendien zijn bij kinderen de hersenen dan nog in ontwikkeling. Alcohol heeft daarop een negatieve invloed.

'We moeten ons blijven richten op bewustwording bij de jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken', zegt Van der Lely, die binnenkort ook in Antwerpen aan de slag gaat. 'Zo voorkomen we niet alleen ernstige hersenschade, maar gaan we ook richting een generatie die verantwoord met alcohol weet om te gaan.'