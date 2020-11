Leidse primeur: meer levertransplantaties mogelijk door nieuwe machine

Chirurgen van het LUMC hebben als eerste in Nederland een donorlever getransplanteerd die langer dan dertien uur buiten het lichaam aan een apparaat gekoppeld is geweest. Tot nu toe moest een donorlever binnen tien tot twaalf uur worden getransplanteerd, met de nieuwe machine mag dat twee keer zo lang duren. De artsen verwachten dat het aantal levertransplantaties hierdoor kan toenemen.

Met de nieuwe machine wordt bloed door de lever gepompt dat is verrijkt met zuurstof en voedingsstoffen. Het orgaan blijft daarmee op lichaamstemperatuur kan zo tot 24 uur na verwijdering bij de donor overleven. In deze omstandigheden kan veel beter worden gemeten of de kwaliteit van de lever goed genoeg is om te transplanteren.

'Daarnaast verkorten we hiermee de tijd dat het orgaan zonder zuurstof zit en dus afneemt in kwaliteit', zegt Alwayn. 'Door de metingen die we dankzij de machine kunnen doen, wisten we zeker dat de lever goed genoeg was.' Alwayn gaat er daarom vanuit dat er mede door deze machine in de toekomst meer levertransplantaties uitgevoerd kunnen worden.

Nederlandse primeur, patiënt weer thuis

'Zonder dit apparaat moet een donorlever binnen tien tot maximaal twaalf uur worden getransplanteerd. Als er 's avonds een lever beschikbaar komt, betekent het dat we de hele nacht bezig zijn.' Nu kunnen de operaties worden doorgeschoven naar kantooruren. 'Overdag opereren heeft onze voorkeur, er zijn dan veel meer collega's aanwezig om te helpen en het team is nóg fitter.'

De eerste donorlever die is aangesloten op dit apparaat is afgelopen maand voor het eerst getransplanteerd in het LUMC. De patiënt is vorige week zonder complicaties ontslagen uit het ziekenhuis. 'In andere landen heeft de machine zijn nut en gemak al bewezen. Het is mooi dat wij het nu ook kunnen toepassen en de Nederlandse primeur hebben.'

