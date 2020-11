Theaterproducent wordt whiskystoker: 'Een typisch Zoetermeerse whisky'

De theaterproducent voegt aan zijn whisky typische Zoetermeerse dingen toe. 'Zoetermeer is ontstaan door turfsteken. Dus er moet een beetje turf in, want dan krijg je de rooksmaak. Het is ook een hele moderne stad dus we gaan het met moderne apparatuur stoken, niet de ouderwetse koperen ketels', lacht Smits.

'We zijn bezig de eerste whisky voor te bereiden. In januari/februari moet die klaar zijn en dan gaat het de vaten in.' Smits kan meerdere sterke dranken maken met de distilleerketel, maar hij is vooral geïntrigeerd door de whiskydrank. 'Het enige wat je gebruikt is graan, water en gist. Wat bijzonder is, is dat je er zoveel verschillende smaken uit kan halen. Je kunt whisky hebben die heel licht en zoet is en het kan ook sterk en rokerig zijn.'

Een goede Zoetermeerse whiskynaam ontbreekt nog. Nu is de drank vernoemd naar de bedrijfsnaam van Smits, Loki. 'We houden ons aanbevolen voor goede namen.'

