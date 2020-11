Viering Divali, dit doen we bij Omroep West

'De film was nog niet af toen mijn eigen vader aan corona overleed', vertelt Moen Poeran. Het was een behoorlijke uitdaging om in die verdrietige periode toch aan het project te werken. Tijdens Divali staat de overwinning van het licht op de duisternis centraal en dat gaf Poeran de kracht om de documentaire af te maken. 'Mijn vader wist dat ik deze film maakte en hij zou zo trots op mij zijn, dat ik hem ondanks zijn overlijden afmaak. Dat was een extra drijfveer voor mij.'

Vikash in De belofte van het licht | Beeld: Moen Poeran

In 'De belofte van het licht' speelt een andere vader een belangrijke rol. De film volgt Vikash, die een moeilijke tijd achter de rug heeft. Hij was verstoten door zijn vader, maar heeft voor zijn vader overleed, zijn leven op de rails kunnen krijgen. Hij is blij dat zijn vader dit nog heeft meegemaakt.

Vikash in De belofte van het licht | Beeld: Moen Poeran

Het verhaal van Divali op een andere manier vertellen

Met de film die Poeran samen met Monique Badloe en Presilla Sadhoe maakte, wil hij het verhaal van Divali op een andere manier vertellen. 'Het is spannend, want het is iets nieuws. De kijker wordt niet bij de hand genomen maar zal hopelijk zelf nadenken.'

Vikash is als Hindoestaan opgegroeid met het jaarlijkse traditionele lichtjesfeest, Divali. Persoonlijk had Vikash niet zoveel met Divali, anders dan dat het een gezellige feestdag was. Kijkt hij nu anders naar de feestdag door wat hij allemaal heeft meegemaakt?

De belofte van het licht is zaterdag vanaf 17.00 uur te zien op TV West en daarna op omroepwest.nl/westdoc.

Concert Raga Impressions

Chetna Sahni Sehgal | Foto via Het Nationale Theater

Zaterdag 14 november kan je hier vanaf 19.00 uur het concert zien.

Drie musici spelen voor het eerst samen in deze formatie. Het zijn Chetna Sahni Sehgal, zangeres en sitar speler, Sandip Bhattacharya tabla- en santurspeler en Sinta Wullur op de piano.

Het drietal treedt op in Theater aan het Spui . Het programma is in samenwerking met het Zuiderstrandtheater en Het Nationale Theater samengesteld.