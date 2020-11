Man aangehouden die uit het niets fietser slaat

Een 24-jarige man uit Oegstgeest is dinsdagmiddag aangehouden voor een mishandeling eerder op die dag op de Tuinenlaan in Voorschoten. Daar zou hij rond 15.00 uur een 56-jarige vrouw hebben geslagen die langsfietste. Of de man ook betrokken is bij eerdere mishandelingen in Voorschoten wordt onderzocht.

De vrouw uit Voorschoten zat op de fiets toen ze werd ingehaald door een man die haar vanuit het niets een klap gaf. Toen de Voorschotense de man even later op een bankje zag zitten, besloot zij hem aan te spreken en een foto te maken. Net op het moment dat ze hem op de gevoelige plaat wilde vastleggen, gaf hij haar opnieuw een klap.

Het kiekje was geslaagd en al snel hadden agenten een foto van de verdachte op hun telefoon. Op basis daarvan werd de man herkend en aangehouden.

'Onacceptabel'

Waarnemend burgemeester van Voorschoten, Charlie Aptroot, is blij met de aanhouding van de verdachte en trots op de agenten in het dorp. 'De afgelopen weken waren er meerdere mishandelingen in Voorschoten', schrijft hij op Twitter. 'Iemand die zomaar klappen uitdeelt is onacceptabel. Daarom is alles op alles gezet om dit op te lossen.'

Eind oktober kreeg de politie binnen twee weken van vijf mensen een aangifte dat ze uit het niets waren geslagen. Een vrouw werd met een voorwerp gemept en moest behandeld worden in het ziekenhuis.

Onderzoek

De 24-jarige man uit Oegstgeest is voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Daar onderzoekt de recherche de zaak verder. Of de verdachte ook verantwoordelijk is voor andere mishandelingen in Voorschoten, maakt deel uit van het onderzoek.

