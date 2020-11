OM: 'Groepsleidster die 6000 euro verduistert is wel schuldig, maar hoeft geen straf'

Het OM vond een straf niet meer nodig, omdat de vervolging te lang heeft geduurd. 'Die fout ligt bij het OM en daarom neem ik de verantwoordelijkheid', aldus de aanklager. Wel eist hij nog dat de vrouw het verduisterde bedrag aan Ipse terugbetaalt, evenals een bijdrage van tienduizend euro aan de onderzoekskosten die de zorginstelling kwijt was aan een bedrijfsrecherchebureau.

Ipse de Bruggen zelf vroeg de rechtbank om juist wel een straf op te leggen: 'Dit is anders geen goed signaal naar de maatschappij'.

Eerdere veroordelingen

De verduistering zou hebben gespeeld van 2011 tot aan april 2014. Twee andere verdachten werden drie jaar geleden tot 100 en 108 uur taakstraf veroordeeld, ook moesten ze bij elkaar toen zo'n 28.000 euro terugbetalen aan de instelling. Zij hadden bijvoorbeeld kleding en levensmiddelen voor zichzelf gekocht van cliëntengeld.

Ipse de Bruggen heeft de schade aan alle gedupeerde cliënten vergoed. Volgens de zorginstelling was de schade eigenlijk veel groter dan aan de orde kwam in alle strafzaken. Alle drie de medewerkers zijn uiteindelijk ontslagen.

'Ik ontken alles'

'Ik ben een integere verpleegkundige. Ik ontken alles waarvan ik beschuldigd word', aldus de Alphense dinsdag in haar laatste woord tegen de rechters. Tot dan toe deed ze bij de rechtbank telkens beroep op haar zwijgrecht. Wel had ze aanvankelijk bij de bedrijfsrechercheurs bekend, en ook bij haar chefs, stelt het OM.

De vrouw zegt dat ze onder druk was gezet door die bedrijfsrechercheurs, en dat ze verkeerd was begrepen door de chefs. Ze trok haar bekentenis daarom destijds bij de politie weer in, en bleef sindsdien bij die ontkenning. De zaak sleepte intussen jaren, ook door een fout twee jaar geleden van het OM met het rondsturen van stukken.

String

Een van de rechters pikte nu met gefronste wenkbrauwen een aantal belastende voorbeelden uit het dossier. Zo leken een flink aantal betalingen die zij voor de zorginstelling had gedaan niet voor cliënten te zijn geweest.

Zo kocht ze bijvoorbeeld een string voor een cliënte die volgens collega's alleen maar 'tenten van onderbroeken droeg'. Ook kocht ze vrouwenkleding die ze in de administratie toeschreef aan een mannelijke cliënt. Ze kocht Marlboro-sigaretten en Red Bull, terwijl cliënten dat niet roken en drinken, maar de verdachte wel. En ze deed aankopen voor cliënten tijdens haar verlof, zoals parfum en make-up. Een rechter: 'Wilt u daar iets over zeggen? Nu is uw kans'. Maar haar antwoord klonk: 'Nee, ik wil er niets over zeggen'.

'Vrijuit, want geen bewijs'

Haar advocaat vindt dat ze vrijuit moet gaan omdat er te weinig bewijs is, de zaak te lang geduurd heeft en het OM minder onderzoek aan het bedrijfsrecherchebureau had moeten overlaten.

De verdachte blijkt inmiddels weer aan het werk in de zorg. Ze noemt het 'onmenselijk' dat de zaak tegen haar zo lang heeft geduurd, ze had daardoor last van PTSS, angststoornissen en een depressie, zegt ze. De rechter doet over twee weken uitspraak.

