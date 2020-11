Oud-burgemeester Westland Sjaak van der Tak nieuwe voorzitter van LTO Nederland

De 35.000 leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder, schrijft de organisatie in een persbericht: 'Er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld.' Met de 64-jarige Van der Tak denkt LTO die verbindende figuur te hebben gevonden.

De nieuwe voorzitter benadrukt dat het geen gemakkelijke tijd is voor boeren en tuinders. 'De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat is steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot', zegt hij.

Andere groepen

Die onzekerheid maakt het volgens de nieuwe voorzitter des te belangrijker om samen te werken. Er zijn sinds de stikstofcrisis verschillende andere groepen opgedoken die boeren vertegenwoordigen. LTO stapte eerder dit jaar uit een samenwerking tussen dertien organisaties.