GGD opent XL-sneltestlocatie in Rijswijk: 'Binnen enkele uren zie je de uitslag al binnenkomen'

'Je rijdt hier dadelijk stapvoets met de auto naar binnen en je volgt de route naar een van de twaalf loketten', wijst Ank Teuwen van de GGD. 'Daar worden je ID en je afspraak gecheckt en bij het volgende loket vindt de afname plaats. Alléén in de neus, één stokje dus.'

De coronasneltestlocatie in de Broodfabriek in Rijswijk I Foto: Omroep West

Na het afnemen van deze zogenoemde antigeentest - die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het nieuwe coronavirus aantoont in neus- en keelslijm- gaan de zogenoemde lab-analisten aan de slag. 'Die druppelen de vloeistof direct op een staafje, vervolgens wordt dit in het systeem verwerkt en binnen enkele uren hopen we de uitslag online te geven.'

Militairen

Militairen helpen mee tijdens deze opstartfase van de testlocatie. In Rijswijk gaat het om mensen van de luchtmobiele brigade. 'Dit is heel andere koek, maar ook zeer belangrijk', benadrukt kolonel Timo Beaufort. 'Defensie kan ook in Nederland ondersteunen, daar waar dit nodig wordt geacht. Tijdens deze coronacrisis zie je dat wij dit doen in ziekenhuizen, in zorginstellingen, maar ook voor de GGD, bij bron- en contactonderzoeken en ook in teststraten zoals deze.' Volgens hem zijn de militairen heel blij dat ze hieraan een steentje kunnen bijdragen. 'De jongens en meiden die voor het leger kiezen, kiezen voor een job met maatschappelijke impact, maatschappelijke verantwoordelijkheid', legt de kolonel uit. 'Normaal gesproken doen ze dit voor veiligheid en stabiliteit in de wereld, maar net zo goed binnen Nederland. Hierbij meehelpen, vinden ze heel mooi.'

De evenementenhal in Rijswijk wordt de komende tijd gebruikt als XL-coronasneltestlocatie I Foto: Omroep West

Om 13.00 uur woensdagmiddag begint het werk in de evenementenhal. 'We starten rustig aan. Niet op volle kracht maar gestaag en gedegen', benadrukt Teuwen. Directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden is heel blij dat deze teststraat er nu is. 'Het is belangrijk dat mensen zich laten testen', benadrukte ze in West Wordt Wakker op Radio West.

'Ik raad het iedereen aan'

De testcapaciteit in Nederland is op dit moment dusdanig dat wie lichte klachten heeft en belt, heel snel terecht kan. 'De bezwaren die er eerst waren, zoals lange wachttijden, zijn verleden tijd. Ik raad het dus iedereen aan.' Dagelijks kunnen er zo'n 2500 tot drieduizend mensen in de evenementenhal in Rijswijk terecht. 'Dat is echt heel veel', vertelt De Boer. 'Als je deze sneltest hebt gedaan en daaruit blijkt dat je corona hebt, dan is dat een definitieve uitslag. Dan hoef je niet nog een test te doen.'

LEES OOK:

Militairen oefenen op XL-teststraat Rijswijk

GGD Hollands Midden: 'Met sneltest kun je niet aan quarantaine ontsnappen'