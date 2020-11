Messenverbod in gemeente Westland, ook Rijswijk wil regelgeving aanpassen

In de gemeente Westland komt een messenverbod voor jongeren onder de 16 jaar. Dat meldt mediapartner WOS. De gemeenteraad en de burgemeester van Westland zijn het erover eens dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet worden aangepast, om het verbod vast te leggen. Ook in andere gemeenten in de regio wordt een messenverbod overwogen en besproken.

Een motie om dit doel te bereiken was in aanloop naar de begrotingsbehandeling opgesteld door de lokale fractie van D66. Alle fracties stemden er mee in. Burgemeester Bouke Arends liet tijdens de vergadering weten dat er feitelijk al aan het voorstel wordt geschreven. Het is de bedoeling dat het per 1 januari ingaat.

Wanneer iets een steekwapen is hangt volgens Arends af van de situatie: 'Als je gaat kamperen of je wil een appel schillen kan je een mes bij je hebben en hoeft dat geen probleem te zijn, maar als je een klein mesje in je schooltas hebt kan je dat bij je hebben om te gebruiken als steekwapen, en dan wordt het wel strafbaar.'

Cultuurverandering

Volgens Arends is er wel meer nodig dan alleen een verbod op steekwapens. 'Jongeren moeten niet het gevoel hebben dat ze een mes nodig hebben om zich te verdedigen, of omdat ze denken dat ze dan stoer zijn. Dat moeten we ze duidelijk maken.' De gemeente Westland heeft daarvoor onder andere een school-wijkagent, een politieman speciaal voor de middelbare scholen.

Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders pleit ook voor een aanpassing van de APV, om het dragen van steekwapens op de openbare weg te verbieden. Volgens het college is er de laatste twee jaar 'een behoorlijk aantal incidenten' met messen geweest, waarbij jeugdigen betrokken waren. Ook wil Rijswijk een lokaal lachgasverbod in de APV opnemen.

'Verstoring van openbare orde'

'Deze APV sluit goed aan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak', zegt burgemeester Bas Verkerk van Rijswijk. 'Met deze APV pakken we specifieke vormen van overlast en verstoring van de openbare orde in Rijswijk aan.' Het gemeentebestuur heeft de aangepaste APV aan de gemeenteraad gestuurd, die zich er nog over zal uitspreken.

In de gemeente Midden-Delfland is een messenverbod ook onderwerp van gesprek. 'We zijn al met de politie in overleg over een algeheel messenverbod', zei burgemeester Arnoud Rodenburg dinsdagavond tijdens een raadsvergadering na een oproep van D66 om een messenverbod voor jongeren in te stellen. 'Dus we waren al aan de slag om een algeheel messenverbod op te nemen in de APV.'

'Geen messen in openbare ruimte'

Rodenburg noemt het fijn dat er in zijn gemeente maar weinig incidenten met messen zijn geweest. 'Maar het gaat erom dat je gewoon geen messen in de openbare ruimte wil hebben.' Het is nog niet duidelijk wanneer het college van Midden-Delfland met een concreet voorstel komt.

