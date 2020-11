Investeren of tandje minder? Leiden praat over begroting die afstevent op bijna miljard euro schuld

Ambities uitvoeren of een tandje minder in financieel onzekere tijden? Investerend de crisis door of een hand op de knip? Die keuzes staan donderdagavond op het menu tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Leiden. Althans, als de coalitie het toelaat dat er iets te kiezen valt. De oppositie wil dat het stadsbestuur minder geld gaat uitgeven om zo te voorkomen dat de schuld oploopt naar 900 miljoen euro in 2024. De coalitie vindt net als de wethouder van financiën Paul Dirkse dat investeren in de stad juist de manier is om de stad financieel de goede kant op te sturen.

Jaarlijks stelt een gemeente een begroting vast waarin staat welke plannen gerealiseerd gaan worden en hoe dat wordt betaald. Leiden heeft het net als vrijwel alle gemeenten in Nederland financieel lastig. Er komt te weinig geld binnen vanuit de overheid, de kosten in het sociaal domein (de zorg) rijzen de pan uit en natuurlijk slaat de coronacrisis een deuk in de financiën.

Toch klinkt bijna een miljard euro schuld als een heel hoog bedrag, geeft ook Dirkse meteen toe. 'Maar je moet wel naar het hele plaatje kijken'. En, stelt de wethouder van financiën gerust, 'we nemen maatregelen om de risico's van zo'n financiële situatie beheersbaar te houden.'

Maatregelen

'Staar je niet blind op dat bedrag van 900 miljoen euro', zegt de wethouder. De situatie in de hand houden, gebeurt volgens Dirkse allereerst door te werken met een sluitende begroting. 'Dus de plussen en minnen zijn in balans', legt Dirkse uit. Daarnaast is er het rentebeleid. De gemeente gaat alleen leningen aan die voor twintig jaar vaststaan en dus een gunstige rente hebben (0,6 procent op dit moment). 'In de begroting houden we rekening met drie procent rente. Je houdt dus een marge en elk jaar dat je onder die drie procent zit, bouw je weer extra marge op om een tegenvaller op te vangen.'

'Ten derde doen we aan risicomanagement. 'We hebben een goed inzicht in wat er de komende tien jaar op ons afkomt. Dat weten we vrij goed waardoor we weten welke risico's we lopen. Bijvoorbeeld minder geld vanuit het Rijk. In de begroting houden we structureel 4,5 miljoen euro ruimte als buffer daarvoor.'

Blijven investeren in de stad

Het Leidse stadsbestuur slaat, om de hoge ambities waar te maken en om de klappen van de coronacrisis op te vangen, de komende twee jaar eerst nog wat spaarpotten stuk. Vervolgens wordt er in 2023 en 2024 op allerlei terreinen bezuinigd, voor zo'n 3,4 miljoen euro per jaar. Ook moet er dan 1,8 miljoen euro per jaar bezuinigd worden op het sociaal domein. En de schuld loopt dus op naar 500 miljoen naar bijna 900 miljoen euro.

'Wij hebben de visie om te investeren in de stad. Er moeten zaken aangepakt worden om een levende stad te blijven', vertelt Dirkse. 'We bouwen parkeergarages en de Leidse Ring Noord - een project van 120 miljoen - moet er voor zorgen dat de stad bereikbaar blijft. We moeten schoolgebouwen opknappen, er worden sportaccommodaties - een nieuw combibad en een ijshal- gebouwd. We maken de stad groener. We pakken die zaken allemaal aan omdat we een leefbare stad willen zijn.'

Politieke keuze

Dat daar veel geld voor wordt uitgetrokken, is een politieke keuze, geeft de wethouder meteen toe. En dat daardoor een schuld ontstaat van 900 miljoen euro, is volgens Dirkse te verdedigen. 'Het is veel geld, daar ben ik het mee eens. Maar men moet wel naar het hele plaatje kijken: waarom we het doen. Je kan inderdaad zeggen: doe het een tandje minder. Dan pakken we bepaalde dingen niet aan. Wij kiezen ervoor om dat wel te doen.'

Die investeringen zijn volgens de wethouder door de coronacrisis alleen maar belangrijker geworden. 'Daarmee behouden we banen.' Ook is het geleende geld niet meteen allemaal weggegooid geld. Daarbij wijst de wethouder op het geld dat in de nieuwe parkeergarages wordt gepompt. 'Dat is bezit en dus waarde van de gemeente. Als we die parkeergarages ooit weer verkopen, gaat er meteen weer een hele grote hap van de schuld af.'

Bezuinigingen pas na nieuwe verkiezingen: 'Vieze politiek'

De oppositie kan niet leven met de plannen van het stadsbestuur en de coalitie. Naast de zorgen over de hoge schuld, leidt vooral het feit dat de bezuinigingen gepland staan in 2023 en 2024 tot woede van de oppositie. 'Hoezee, we gaan eindelijk bezuinigingen! Maar als je verder leest zie je dat er gebruik is gemaakt van vieze politiek. In 2021 en 2022 wordt alles nog betaald door een greep uit de spaarpot. In 2023 en 2024 precies na de verkiezingen wordt er bezuinigd', aldus een cynische VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree.

'Het huidige college mag nog even geld over de balk smijten en het is de verantwoordelijkheid van een nieuw stadsbestuur na de verkiezingen om de bezuinigingen op te vangen.'

'Kan het ietsje minder?'

'Het is nu verbrassen van de centen en na 2022 kunnen de volgende partijen die in het college zitten op de financiële blaren zitten. Dat is niet chique, ook niet netjes en bovendien niet conform de gewoonte die wij in de Leidse gemeenteraad altijd hebben gehad', voegt Joost Bleijie, fractievoorzitter van oppositiepartij CDA daar aan toe.

'Dit verdient geen financiële schoonheidsprijs', moppert Pieter Krol (ChristenUnie). 'En dat is een understatement.' De ChristenUnie-fractievoorzitter vindt dat de schuldquote door de kritische grens heen gaat. 'Wanneer worden die risico's volgens de coalitie en het college te groot? Want op papier zijn ze dat al. Wanneer houdt het investeren op? Kan het niet ietsje minder?', vroeg hij de coalitie.

'We lossen problemen die nu spelen op'

De coalitiepartijen zijn - vanzelfsprekend - tevreden over de financiële plannen die donderdagavond ter besluitvorming liggen. 'Het is een spannende situatie en we zeilen scherp aan de wind, dat zien wij ook', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Gebke van Gaal. 'Maar we moeten blijven investeren, blijven creëren, niet bij de pakken neerzitten en niet alles op slot doen. 'We moeten ons door de crisis heen blijven investeren. Een stad klaar maken voor de toekomst doe je zo en daar is lef voor nodig.'

Volgens coalitiepartij PvdA zijn de investeringen - in plaats van de hand op de knip houden - juist hard nodig. 'We zijn serieus bezig om problemen in de stad op te lossen. Problemen die zich nu voordoen', zegt raadslid Tiny Klever. Volgens GroenLinks vergeet de oppositie daarbij wat de gevolgen zijn wanneer die investeringen niet zouden worden gedaan. De schuld loopt dan misschien minder hard op, maar 'wat betekent dat voor de stad Leiden? Voor de mensen die aan het werk moeten? Voor de mensen die niet gezond zijn? Voor de mensen die onder de armoedegrens leven?' vraagt Van Gaal zich af.

Investeringen schrappen of niet

Een schuld van bijna 900 miljoen op een begroting van 500 miljoen euro per jaar, blijft de oppositie teveel. Maar om daar iets aan te doen, moeten de ambities van de coalitie teruggeschroefd worden. En dat zijn de coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA eigenlijk niet van plan. Tenzij de oppositie donderdagavond met goed onderbouwde voorstellen komt waarin ook de consequenties van het schrappen van bepaalde investeringen zijn meegenomen.

Donderdagavond wordt duidelijk of de coalitie open staat voor plannen vanuit de oppositie om minder geld uit te geven de komende tijd, of dat de coalitie het poot stijf houdt en zich 'investerend door de crisis' gaat slaan met 'spannende begroting' tot gevolg de komende jaren.