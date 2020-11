Rode Kruis-vrijwilliger: 'Ik kan helpen, dus waarom zou ik op de bank gaan zitten?'

'Mijn taak is de eerste metingen uitvoeren. Ik meet de bloeddruk, ademhaling en temperatuur, zodat het consult versneld kan worden. Daarna gaan de patiënten altijd door richting de arts', legt Ester uit. Ze is volledig ingepakt, omdat bijna iedereen die zich meldt, besmet is met corona.

'Het werk is heel afwisselend. De ene patiënt komt rustig binnen, is positief getest, voelt zich niet goed en wil gewoon gezien worden. De ander is heel benauwd en reageert totaal anders. Die mensen zijn als de dood dat ze op de ic belanden', vertelt Ester terwijl ze een spreekkamer die net is gebruikt volledig ontsmet.

Vrijwilliger Ester Genisse ontsmet een behandelkamer | Foto: Omroep West

Het Rode Kruis is bezig aan de grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp in 1953. Vrijwilligers ondersteunen zorginstellingen, teststraten, GGD-callcenters, voedselbanken en daklozenopvangcentra.

Voorraden in de auto

Bas Versteegen (41) werkt voor een bouwbedrijf en is als vrijwilliger chauffeur voor de huisartsenpost. 'Ik moet zeggen dat ik dit wel heel leuk vind en het ook heel anders is dan achter een beeldscherm mijn werk doen. Soms ben ik wel een beetje klaar met al die vergadersessies achter de computer.'

Bas houdt de voorraad van de auto van de dokter bij: 'Vooral genoeg zuurstof mee, dat is belangrijk'. Hij zorgt dat alles klaar staat voor vertrek en rijdt de huisarts naar patiënten die niet zelf naar de huisartsenpost kunnen komen. 'Als de arts het alleen af kan, blijf ik in de auto wachten. Als de arts hulp nodig heeft, kleed ik me om en ga ook naar binnen.'

Niet op de bank zitten

Bas is al zeven jaar vrijwilliger voor het Rode Kruis. 'Nu alle evenementen zijn afgelast, vroegen ze of ik de huisartsenpost wilde helpen.' Ester werd vorig jaar zomer vrijwilliger: 'Ik organiseer evenementen, dus ik dacht: dat is handig, dan kan ik ook eerste hulp verlenen. Het begon als een EHBO-cursus en toen heb ik een vervolgopleiding gedaan voor grotere evenementen. Zo ben ik erin gerold. Ik had niet gedacht dat ik een jaar later hier zou zitten.'

De afgelopen maanden hebben 48.000 mensen zich aangemeld als vrijwilliger bij het Rode Kruis. 'Ik kan helpen, ik ben opgeleid, ik ben hard nodig, dus waarom zou ik dan op de bank gaan zitten?,' zegt Ester, die geen moment twijfelde toen de pandemie uitbrak.

Alle hulp is mooi meegenomen

'Wat ik mensen wil meegeven is, kijk wat jij kan doen. Je hoeft niet net als ik op een coronapost te gaan staan, maar je kan ook voedselpakketten inpakken, helpen op een daklozenopvang, boodschappen doen voor je buurman. Alle hulp is mooi meegenomen.'

