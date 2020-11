Noordwijkse hotels nog niet vol na aankondiging Grand Prix 2021: 'Dat was vorige keer wel zo'

Begin dit jaar kregen fans van de Grand Prix een teleurstelling te verwerken: de race die gepland stond op 3 mei werd in verband met de coronacrisis afgelast. Nu is bekend dat er een nieuwe datum is. Stephan Stokkermans van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk is erg blij met dat nieuws. 'Het is zo'n bijzonder evenement. Hoe bijzonder is het dat wij als Noordwijk de slaapkamer van de Grand Prix zijn?', vertelt Stokkermans.

Grand Hotel Huis ter Duin zit al helemaal vol. Het hotel is exclusief afgehuurd door de organisatie van de Grand Prix, net zoals in mei 2020 het geval zou zijn geweest. Maar wie een kamer tijdens het race-evenement wil bemachtigen, moet volgens Stokkermans snel zijn. 'Er is nauwelijks plek.'

Eerste boekingen druppelen binnen

Een rondje langs de verschillende hotels in Noordwijk, leert al snel dat de 'slaapkamer van de Grand Prix' nog niet stampvol zit. De meeste hotels hebben nog plek. De woordvoerder van het Alexander Hotel zegt zelfs nog helemaal leeg te zijn. 'Vorige keer waren we zo goed als vol zodra de datum bekend werd. Nu is dat niet zo.'

Hotel van Oranje zit een beetje in hetzelfde schuitje als Grand Hotel Huis ter Duin: veel afspraken die al stonden, zijn doorgeschoven naar september 2021. Maar vol zit het hotel nog niet, aldus een woordvoerder van Hotel van Oranje. Prominent Inn zegt ook dat de eerste boekingen binnen zijn gekomen na het nieuws, maar dat er nog altijd plek genoeg is.

Nog veel onduidelijk

Bij sommige hotels is het nog niet mogelijk om te boeken, zoals bij De Baak Seaside. 'We gaan nog even goed brainstormen hoe we het gaan doen dat weekend. We willen extra waarden bieden, zodat mensen het weekend in stijl bij ons kunnen doorbrengen', aldus een woordvoerder.'

Villa de Duinen staat er vooralsnog hetzelfde voor: 'We moeten nog kijken hoe we het gaan indelen', melden zij. Het Vesper Hotel heeft de eerste aanvragen al zien binnenkomen, maar wachten nog even voordat ze toehappen. 'Er moet nog overlegd worden', aldus een woordvoerder van dit hotel. Grand Prix-fans hoeven dus niet te racen naar de hotelwebsites, er is nog genoeg plek - of nog teveel onduidelijk - om te claimen dat de hotels in Noordwijk vol zitten.