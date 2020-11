Voormalig topscheidsrechter Charles Corver (84) overleden

Voormalig topscheidsrechter Charles Corver is dinsdagavond in Leidschendam na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn zoon Jeroen Corver bekendgemaakt. Corver is 84 jaar oud geworden.

Corver leidde in de jaren zeventig en tachtig meerdere finales van een Europacup en werd eenmaal aangesteld om de eindstrijd van de wereldbeker voor clubs te leiden. Tevens was hij actief op vier eindtoernooien voor landen. In 2000 werd hij door weekblad Voetbal International uitgeroepen tot 'Scheidsrechter van de Eeuw'.

Later in zijn loopbaan was Corver zestien jaar lid van de tuchtcommissie betaald voetbal, twee jaar voorzitter van de scheidsrechterscommissie en 22 jaar waarnemer voor de KNVB, UEFA en de FIFA. In 2006 werd Corver geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Corver was in Leidschendam ook in de politiek actief. Hij was fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.