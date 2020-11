Nieuw hek vlak langs oorlogsmonument wekt woede hondenbezitters

Honden moeten achter een hek worden uitgelaten en mogen niet meer loslopen in park Sytwende in Voorburg. Lekker rennen in het park kan binnenkort alleen nog in een omsloten honden-uitlaatgebied. De hondeneigenaren zijn boos, maar de gemeente Leidschendam-Voorburg houdt voet bij stuk. Ondanks het verweer dat hek vlak langs een oorlogsmonument loopt.

De strijd voor behoud van het uitlaatgebied woedt al jaren. De hond uitlaten te midden van andere gebruikers gaat niet samen, vindt de gemeente. Maar volgens de hondenbezitters, die zich verenigden in 'De Vrienden van het Sijtwendepark' valt het met die overlast enorm mee. Toch heeft nu zelfs de Raad van State beslist dat het gemeentebestuur het besluit in alle redelijkheid heeft genomen. Verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink is daarom onvermurwbaar. 'Het hek is besteld en wordt op 19 november geplaatst.'

De hondenbaasjes lijken nog niet van plan hun strijd op te geven. In een laatste offensief om de plaatsing van het hek te verhinderen, wordt er nu bezwaar gemaakt met het argument dat het hek te dicht langs het oorlogsmonument in het Sijtwendepark loopt. 'Het staat op nog geen drie meter afstand van een monument dat vrijheid symboliseert', zegt raadslid Hans Peter Klazenga van de politieke partij GBLV/Gemeentebelangen.

Concentratiekamp

'Een hek, het verwijst in mijn ogen naar de concentratiekampen en dat is vreselijk', aldus een geëmotioneerde vrouw in het park. 'De meeste mensen vinden het totaal overbodig, het heeft geen toegevoegde waarde. Ik denk dat er veel mensen weg zullen blijven, want ze willen niet met hun hond binnen een hek lopen.'

'Het is maar een heel klein rondje dan', vertelt een andere hondenbezitter. 'Maar ja, we hebben een wethouder die wat ze in haar hoofd heeft niet ergens anders heeft zitten.'

Spoeddebat

GBLV-fractievoorzitter Klazenga, medestander van de hondenbezitters, heeft inmiddels een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd om de plaatsing van het hondenhek alsnog te voorkomen.

Hans Peter Klazenga: 'Er zijn geen incidenten, er zijn geen klachten. Dan denk ik, je beknopt nu mensen in hun vrijheid en met name de hondenbezitters en dat doe je niet goed. En waarom dan zo'n actie om er dertigduizend euro - de kosten voor de omheining - doorheen te duwen?'