Haagse fractievoorzitter hoog op D66-kieslijst

Van der Werf zit sinds 2014 in de Haagse gemeenteraad en maakte zich onder andere hard voor veiligheid, integratie en emancipatie. Ze zette zich in om criminele ondermijning aan te pakken; de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook stond ze aan de wieg van de uitbreiding van de keuzemogelijkheden bij ouderschapsverlof.

'Het is een eer om op deze hoge plek op de lijst te mogen staan', zegt Van der Werf. 'Ik heb me zes jaar lang met hart en ziel ingezet voor de inwoners van mijn geliefde Den Haag, een stad waar ik inmiddels ruim twaalf jaar woon. Dit is een stad waar ontzettend veel gebeurt, die ervaring neem ik graag mee om het verschil te kunnen maken in het andere Den Haag.'

Wethouder Lisse op achtste plek

De achtste plek op de kieslijst van D66 wordt ingenomen door de 40-jarige Jeanet van der Laan. Zij is nu wethouder in Lisse. De in Lisse geboren en getogen Van der Laan was eerst drieënhalf jaar raadslid in Lisse en werd in 2018 wethouder.

Fonda Sahla, ook raadslid voor D66 in Den Haag, staat op plek 27 van de landelijke kandidatenlijst. Ook zij is blij met haar plek. 'Met Sigrid Kaag krijgen we nieuw leiderschap', zegt Sahla. 'Ik ben blij en trots dat ik op deze prachtige lijst sta.'

Stemmen

Van 19 november tot 1 december kunnen de leden van D66 stemmen over de advieslijst. Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Kamerverkiezingen.

