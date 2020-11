Remco uit Gouda wil geen vuurwerkverbod: 'Het vuurwerkseizoen start voor mij al in augustus'

Remco is hobby-fotograaf en maakt van elke vuurpijl een foto en een video. 'Het is leuk om daarna terug te kijken, ik ga ook naar heel veel vuurwerkshows. Het seizoen begint altijd in augustus als de vuurwerkshow op Scheveningen start, dat is vier dagen knallen, heerlijk! Maar ik ben ook een keer in Duitsland geweest, de show duurde 20 minuten en ik moest er twee dagen voor reizen, maar het was het meer dan waard', vertelt Remco.

Alle vuurwerkfolders die door de jaren heen door de brievenbus zijn gekomen, heeft Remco bewaard. 'Ik heb er honderden en sommige folders heb ik ook verwerkt in een excelsheet, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Het is ook leuk om terug te kijken wat er in een jaar werd verkocht. Bijvoorbeeld de duizendklapper, dat mag sinds dit jaar niet meer.'

Honderden folders

Remco begrijpt wel waarom het verbod op vuurwerk dit jaar op tafel ligt. 'Ik snap het wel, maar ik ben het er niet mee eens. Persoonlijk denk ik dat je van legaal vuurwerk niet zo snel gewond raakt. Als het mis gaat, komt dit vaak door illegaal vuurwerk en dan met name in combinatie met alcohol.'

Honderden vuurwerk-folders heeft Remco door de jaren heen bewaard |Foto: Omroep West

'Ik steek al ruim tien jaar vuurwerk af en ik heb alleen een brandblaar op mijn duim gehad van de aansteker', vervolgt hij. 'Nu gebruik ik een aansteeklont en heb ik dat niet meer. Daarbij moet je ook altijd een vuurwerkbril dragen', aldus Remco.