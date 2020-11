Nieuwbouwwijk gaat Koudekerk aan neus voorbij vanwege geur uit naastgelegen fabriek

Het plan om zo'n 270 nieuwe woningen te bouwen in het Rijnpark verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid in de prullenbak. Volgens projectontwikkelaar Niersman is er onvoldoende perspectief dat de wet- en regelgeving het in de toekomst mogelijk maakt om de nieuwe Koudekerkse woonwijk, naast asfaltfabriek Latexfalt, te bouwen. De gesprekken met de gemeente Alphen aan den Rijn om het huidige contract te ontbinden, zo stellen beide partijen, bevinden zich in de afrondende fase.

De Raad van State blokkeert sinds 2018 het woningbouwplan, schrijft mediapartner Studio Alphen. De zogeheten geurcontour van Latexfalt is het obstakel. De fabriek stoot een bepaald soort lucht uit die toekomstige bewoners als stankoverlast kunnen ervaren. Daarom mogen er geen huizen gebouwd worden binnen een te dichte straal van de fabriek. Daarnaast vindt de rechter dat Latexfalt de mogelijkheid moet hebben om in de toekomst te kunnen uitbreiden.

'Deze geurcontour zat ons tot 2011 niet in de weg', zegt Robert Gras van projectontwikkelaar Niersman. Het bedrijf is eigenaar van de grond en in 2004 werd op basis van een burgerinitiatief het plan gemaakt om naast het industrieterrein aan de Hogewaard woningen te bouwen. Daar heeft Niersman een overeenkomst voor gesloten met de toenmalige gemeente Rijnwoude.

Gemeentefusie gooide roet in het eten

Nadat Rijnwoude in 2014 samenging met Alphen aan den Rijn en Boskoop, is een nieuwe geurcontour vastgesteld door de fusiegemeente. Toen kwam de nieuwe woonwijk op losse schroeven te staan. Binnen een grotere omtrek van de fabriek mag niet gebouwd worden, wat in de praktijk betekent dat zelfs op het uiterste randje van het Rijnpark woningbouw niet is toegestaan.

Om dezelfde reden oordeelde de Raad van State vorig jaar dat een groot deel van de beoogde nieuwe woningen in de Alphense Rijnhaven niet gebouwd mogen worden. De geurcontour rond veevoerfabriek Van der Bijl is daar het probleem om 1200 huizen te bouwen. Mede ook vanwege die uitspraak, kiest Niersman nu eieren voor zijn geld. 'De oplossing zou zijn dat de gemeente het geurbeleid aanpast', zegt Gras. Maar dat is een brug te ver, omdat dat voor heel de gemeente zou gelden. 'De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor haar burgers en moet afwegingen maken in dat belang.'

Oude asfaltcentrale als alternatief

'Niersman heeft nu zelf gezegd dat als het nu weer drie jaar moet wachten op een volgende procedure, met de kans dat het plan opnieuw sneuvelt bij de Raad van State, het dan drie verloren jaren zijn geweest', reageert wethouder Gerard van As op zijn beurt. 'Wij hebben daarom met elkaar overleg gevoerd om het terrein in te zetten als bedrijventerrein en dat wij Niersman een andere locatie aanbieden om woningen te bouwen.'

Die alternatieve locatie wordt de voormalige Asfaltcentrale langs de Heimanswetering in Alphen aan den Rijn, vlakbij de 's-Molenaarsbrug. Die plek is dit voorjaar door de gemeenteraad aangewezen als onorthodoxe woningbouwlocatie. Daar zouden ongeveer 120 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden, door Niersman.