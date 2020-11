Kwetsbare ondernemers door corona prooi voor criminelen: 'Je bent geen baas meer in eigen zaak'

Criminaliteit is van alle tijden en speelt in op de situatie, weet De Man. Hij adviseert namens het CCV bedrijven in onze regio op het gebied van veiligheid. Door de coronamaatregelen liggen veel sectoren op hun gat. Dat betekent dat er bij die bedrijven geen geld binnenkomt. En daar maken louche types misbruik van. Zo zouden ze wanhopige ondernemers benaderen voor deelname aan hun praktijken. 'En het is soms lastig 'nee' zeggen. Het gezin moet toch worden onderhouden. En de rekeningen, de huur en het personeel moeten ergens van worden betaald.'

De zogenaamde weldoeners gaan volgens de veiligheidsadviseur op twee manieren te werk. Allereerst heel open en direct. Bijvoorbeeld door met niet misverstaande bewoordingen en meestal agressieve wijze aan te geven dat ze een pand tegen betaling willen gebruiken voor bijvoorbeeld een drugslab. Maar het kan ook heel slinks gaan, vertelt De Man. 'Dan moet je meer denken aan witwaspraktijken, het verstrekken van een lening waarvan achteraf blijkt dat de rente torenhoog is. Of je bedrijf is zonder dat je het weet omgetoverd tot een wietplantage.'

Horeca als risicogroep

Een sector die door corona grote klappen te verduren krijgt, is de horeca. 'De steunmaatregelen van de overheid zijn natuurlijk niet voldoende. Als de horeca zoals nu voor 100 procent dicht is, moet je ook eigenlijk 100 procent vergoeden', vindt Maarten Hinlopen. Hij is zelf eigenaar van meerdere kroegen en voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ondernemingen die net begonnen zijn of geen grote financiële buffer hebben, vormen - volgens hem - daarom inderdaad een risico.

'Op het moment dat je echt zware financiële problemen hebt zoals op dit moment voor heel veel horecaondernemers geldt, dan is het heel verleidelijk als er iemand langs komt die jouw problemen zegt te kunnen oplossen', begrijpt Hinlopen. 'Maar doe het niet, want als je er eenmaal aan begint, is er geen weg terug en ben je uiteindelijk geen baas meer in je eigen zaak.'

Extra alert

Het CCV kan niet zeggen hoe vaak ondernemers in onze regio daadwerkelijk zijn benaderd. De Man: 'Het is natuurlijk een heel lastige tijd waarbij je het imago van je bedrijf niet wil schaden. Je gaat er dan niet mee te koop lopen dat je bent benaderd.' Toch lijkt het hem logisch dat het ook hier gebeurt. Vandaar de waarschuwing om extra alert te zijn.

Bijvoorbeeld bij nieuwe klanten. 'Je zit in een bepaald netwerk. Je weet welke afnemers je hebt, als daar opeens een vreemde afnemer tussen zit, ga dan bijvoorbeeld naar de Kamer van Koophandel. Kijk hoe lang zo'n bedrijf al ingeschreven staat', zegt veiligheidsadviseur. 'Kortom, doe onderzoek naar zo'n reddende engel.'

Zoek hulp

En krijg je als eigenaar van een restaurant of café te maken met een aanbod dat te mooi is om waar te zijn, neem dan contact op Koninklijke Horeca Nederland, zegt Hinlopen. 'Waar wij mee bezig zijn, is om te kijken of wij een alternatief kunnen bieden in combinatie met politie en de gemeente. Stel je wordt benaderd en je hebt financiële problemen, dat wij je dan kunnen helpen om op een andere manier uit die problemen te komen.'

En ten slotte: mocht je toch in een vies zaakje terecht zijn gekomen, probeer er dan alsnog mee te stoppen. Al snapt De Man dat dat natuurlijk makkelijker is gezegd dan gedaan. 'Bel de politie of Misdaad Anoniem, want als je het door laat sijpelen, raak je daarmee uiteindelijk alles kwijt.'