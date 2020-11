GGD Haaglanden: voldoende capaciteit binnen bereik, laat je testen

De GGD Haaglanden roept mensen die denken dat ze corona hebben vooral op zich te laten testen. Zeker met de komst van nog twee nieuwe plekken waar die tests kunnen worden uitgevoerd, is er in de regio voldoende capaciteit. Binnen 24 uur kan een afspraak worden gemaakt, binnen 24 uur daarna is de uitslag er, aldus directeur Annette de Boer. De gemeente Den Haag is verheugd dat iedereen die dat wil, snel bij de GGD terecht kan. 'Daar ben ik heel blij mee', zei wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) woensdag tijdens een debat over de aanpak van de coronacrisis.

De Boer maakte tijdens die vergadering bekend dat er volgende week nog twee plekken in Den Haag bijkomen waar tests worden afgenomen. Dan gaat de locatie van het Rode Kruis aan de Zilverstraat open. Hier kunnen 200 tests per dag worden afgenomen. Ook wordt dan een mobiele testbus in gebruik genomen. Die krijgt een plek in Laak. Waar precies is nog niet bekend, maar waarschijnlijk in de buurt van het stadsdeelkantoor, verklaarde de directeur van de GGD. Ook in de bus kunnen 200 mensen per dag terecht.

Volgens De Boer zijn straks zoveel teststraten in gebruik dat het aanbod 'geen belemmering' meer hoeft te vormen. 'We zouden wel meer locaties willen hebben, maar we hebben niet de indruk dat dit nog meer mensen zou kunnen trekken.' En zij wees er ook op dat testen van groot belang is en blijft.

'Ziekenhuizen zaten op maximale capaciteit'

Tijdens het debat verklaarde zij ook dat de regio twee weken geleden een spannend moment kende. In week 43 was er een duidelijke piek. In alle wijken van Den Haag, maar vooral in het Centrum en Escamp. 'Maar dankzij het strenge pakket aan maatregelen en het gedrag van ons allemaal is die nu naar beneden.'

In die week, zei De Boer verder, zaten de ziekenhuizen op de maximale capaciteit. 'Het heeft erom gespannen wat ze aankonden.' Daarnaast zat de ambulancedienst aan de toppen van het kunnen. 'Dat viel niet mee, zeker omdat de medewerkers volledige beschermende kleding moesten dragen.'

In de hele zorgregio West moesten 200 mensen naar elders worden verplaatst. Daarbij ging het om dertig ic-patiënten. 'Het moeilijke daarvan is dat dit soms op weerstand stuit bij de familie. Maar het is echt wel nodig', zei de directeur. De Boer kon zelf niet fysiek bij het debat aanwezig zijn omdat zij in quarantaine is.

Lastig

Hoewel het aantal besmettingen nu daalt, is de situatie in verpleeg- en verzorgingshuizen nog lastig. Daar zijn veel besmettingen. Vandaar dat het personeel hier chirurgische mondkapjes moest dragen. Ook de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg telt nog veel coronagevallen. Daar was tijdens de eerste piek minder sprake van. 'Je ziet nu meer een algemene verspreiding', signaleert de directeur. Wel is het zo dat vooral mensen met een lage sociaal-economische status vaker erger ziek worden.

Veel partijen in de gemeenteraad vroegen in het debat om meer aandacht voor specifieke groepen: mensen met een migratieachtergrond, prostituees, jongeren, studenten, minima. Het stadsbestuur verklaarde dat er eigenlijk voor al die mensen al extra aandacht is.

