'Ik hoorde tak-tak-tak-tak, heel snel achter elkaar', buurvrouw schrikt van beschieting ambassade

DEN HAAG -

'Ik dacht eerst dat iemand met een hamer steigers in elkaar aan het zetten was, toen ik rond 5.30 uur knallen hoorde', vertelt een man die in de buurt van de Koninginnegracht woont. Daar werd in de nacht van woensdag op donderdag de ambassade van Saoedi-Arabië onder vuur genomen. 'Later las ik dat er geschoten was, toen dacht ik: dát was het. Het was een heel blikkerig geluid.'