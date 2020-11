In plaats van een leuke date met een vrouw wordt man uit Lisse belaagd door drie mannen

Hij hoopte op een leuke date, maar toen een 24-jarige man uit Lisse dinsdag aankwam op de locatie in Soest waar hij had afgesproken werd hij belaagd en bedreigd door drie mannen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer had via een datingapp contact met een vrouw. Ze spraken af om elkaar die dinsdag te ontmoeten in Soest. Maar toen de man rond 19.30 uur aankwam op de Spoorstraat werd hij belaagd en bedreigd door de drie mannen. Die probeerden zijn persoonlijke spullen te stelen. Toen de man uit Lisse erin slaagde weg te komen, vluchtten de drie verdachten weg.

Een van de verdachten is een magere man met een witte huidskleur. Hij wordt zo'n 18 tot 20 jaar oud; geschat en hij droeg een korte, witte jas. Een andere verdachte is licht getint. Hij droeg een zwart mondkapje, een donkere jas en een spijkerbroek en de derde is een jongeman met een stevig postuur. Hij heeft een witte huidskleur, is zo'n 1,80 meter lang en heeft licht, krullend haar. Hij droeg een donkere jas, een donker shirt en geen mondkapje.

Wees terughoudend

De politie waarschuwt dat er de afgelopen periode in de regio Utrecht meerdere meldingen zijn binnengekomen van mensen die bedreigd, afgeperst, mishandeld of beroofd werden nadat ze een afspraak via een datingapp hadden gemaakt. 'Het gaat om verschillende datingapps, waarbij er meer risico zit in apps waarbij de anonimiteit voorop staat.'

De politie adviseert 'gezond wantrouwig' te zijn als het gaat om contact met een onbekende. 'Probeer meer informatie in te winnen door bijvoorbeeld actuele foto’s te vragen en te bellen vóór het afspreken. Wees terughoudend met het geven van persoonlijke informatie zoals je adres, telefoonnummer of privéfoto’s aan een onbekend contact. Spreek bij voorkeur af in het zicht van andere mensen en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker. Word je slachtoffer van een beroving of word je mishandeld bij een afspraak, bel dan direct 112 en onthoud het signalement en vluchtrichting van de dader.'