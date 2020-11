Sinterklaas is door gunstige wind eerder aangekomen, maar verblijft op geheime plek in quarantaine

Sinterklaas is in de regio, wel in quarantaine

Ondanks het feit dat de traditionele sinterklaasintocht in Den Haag dit jaar niet door kan gaan, lijkt de goedheiligman uit Spanje in goede gezondheid te zijn aangekomen in de regio. Omdat Spanje een oranje reisadvies van de overheid heeft gekregen, moet de sint voorlopig in quarantaine blijven. En dat doet hij op een geheime plek.

Hoewel de sint dit jaar niet zoals gebruikelijk zijn intocht in de haven van Scheveningen kan doen, hebben de oplettende verslaggevers van Omroep West het voor elkaar gekregen om contact te leggen met de goedheiligman. Sinterklaas zou onverwachts in de haven van Scheveningen zijn aangekomen en wacht nu op een geheime locatie zijn quarantaineperiode af.

Havenmeester Cees Duvekot was de eerste die de pakjesboot van Sinterklaas zag binnenvaren. 'Ik stond in de centrale hier, en opeens kwam de boot van Sinterklaas binnen. Veel te vroeg.' Volgens Duvekot had de sint de wind mee gehad, en wilde hij op tijd in Nederland aankomen zodat hij zijn quarantaineperiode voor pakjesavond kon uitzitten.

Zoektocht

Duvekot laat aan Omroep West weten dat de pakjesboot van Sinterklaas alleen in de derde haven kon afmeren. Er was namelijk geen plek voor de sint en zijn pieten. Nog opmerkelijker was het feit dat de boot diezelfde nacht weer vertrok. 'De boot is vertrokken, maar we hebben begrepen dat Sinterklaas in alle rust zijn quarantaine kan uitzitten en voorbereidingen kan treffen voor pakjesavond', vertelt Duvekot.

Na een korte zoektocht van een van onze verslaggevers zijn we de sint op het spoor gekomen. En omdat Sinterklaas de regionale omroep een warm hart toedraagt, mochten we hem een paar korte vragen stellen.

Alle gemakken

'Ik ben natuurlijk op 1 november vertrokken omdat ik twee weken in quarantaine moet', vertelt Sinterklaas. 'Ik zou de 14e aankomen, dus dat zou perfect zijn. Maar ja, we hadden wind mee dus ik ben er al veel te vroeg. Van de havenmeester kregen we toen een geheim quarantaineplekje aangewezen.'

De quarantaineplek van Sinterklaas lijkt van alle gemakken voorzien. Zo heeft de beste sint vanuit een operationeel centrum toegang tot alle camera's in de stad, en kan hij digitaal lijstjes maken en gedichten schrijven. 'Ik ben natuurlijk veel liever bij de kindjes, maar al met al hebben we het hier zo slecht nog niet', lacht de goedheiligman.

Sinterklaasuitzending

Zaterdag wordt Sinterklaas getest op het coronavirus. De sint hoopt dan zondag van boord te mogen om zijn aankomst in Nederland officieel te vieren. Aankomende zondag is Sinterklaas vanaf 10.00 uur 's ochtends te zien bij TV West in een speciale Sinterklaas-uitzending.

Meer informatie over de intocht van Den Haag is te vinden op www.sinterklaasindenhaag.nl. Klik hier voor een overzicht van de aangepaste sinterklaasintocht in jouw regio.