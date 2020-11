Docenten HALO voelen zich niet veilig na overlijden conciërge: 'We zoeken een oplossing'

Voor docenten van de HALO aan de Haagse Hogeschool was het overlijden van een van de conciërges op de school aan het coronavirus de druppel. Ze voelen zich, ondanks alle coronamaatregelen, niet veilig bij het geven van de sportlessen. 'We hebben donderdagmorgen een gesprek met de docenten gehad om te kijken hoe we dit gevoel weg kunnen nemen', vertelt woordvoerder Bas Schrijver namens de Haagse Hogeschool.

Een van de conciërges van de vestiging bij de Sportcampus Zuiderpark overleed dinsdag aan de gevolgen van het coronavirus. 'Dat is echt heel spijtig en hakt er natuurlijk in binnen de organisatie', vertelt Schrijver. 'Het is voor iedereen ook weer een herinnering dat het virus er nog steeds is en dat het heftige consequenties kan hebben.'

Voor de docenten van de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) was dit volgens de woordvoerder een druppel. 'Ze hebben aangegeven zich tijdens de lessen niet prettig te voelen', legt Schrijver uit. 'We mogen fysiek onderwijs geven en zeker bij een sportopleiding kan het niet anders dan dat we dat fysiek doen. Een gedeelte kan online, maar natuurlijk niet alles.'

Gesprek met docenten

Bij die fysieke lessen voelen de docenten zich echter niet altijd veilig, zo legt Schrijver uit. 'Er zijn een aantal kaders aan het fysieke onderwijs gesteld, en daar houden we ons strikt aan. Zoals het maximum aantal leerlingen in een klaslokaal. We hebben als Haagse Hogeschool de inzet om onze leerlingen zoveel mogelijk fysieke lessen aan te bieden, zeker bij opleidingen waar dit echt noodzakelijk is. Maar nu blijkt dus dat docenten zich niet altijd prettig voelen bij de ontstane situatie in het klaslokaal.'

De Haagse Hogeschool heeft daarom donderdagmorgen een gesprek gehad met de docenten. 'We gaan met elkaar kijken hoe we het onderwijs zo kunnen organiseren dat de leraren daar wel een goed en veilig gevoel bij hebben. De ideeën die daar zijn opgedaan, moeten nog verder uitgewerkt worden, waardoor we nog niet weten hoe we het onderwijs nu in gaan vullen. Maar er komt een oplossing.'

'Snap de twijfels'

De studenten van de HALO zijn donderdag via een e-mail geïnformeerd over de ontstane situatie. Ze zeggen begrip voor de situatie te hebben en het zelf ook lastig te vinden. 'Als het even kan, hoop ik dat de lessen door kunnen gaan om studieachterstand te voorkomen', zegt een van de studenten bij de Sportcampus. 'Maar ik snap heel goed dat er twijfels zijn, want qua sport kunnen we niets anders dan fysiek onderwijs krijgen.'

De woordvoerder van de Hogeschool benadrukt dat het een probleem is dat alleen bij de HALO speelt. 'Tijdens het sporten kun je niet altijd afstand houden en door het gebruik van diverse apparaten is het een opleiding die anders is dan de andere opleidingen die wij aanbieden. Ook daar zitten we soms met problemen, bijvoorbeeld bij verpleegkunde, maar elke opleiding heeft zijn eigen unieke uitdagingen en oplossingen. Dat luistert heel nauw, dus we gaan kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren.'

