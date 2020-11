Gemeente in gesprek met bewoners Statenkwartier over onveilige wegen

De Haagse wethouder Robert van Asten gaat in gesprek met de bewoners van het Statenkwartier over hun ideeën voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in die wijk. 'Mij is er alles aan gelegen om dit gebied zo veilig mogelijk in te richten', zei de wethouder donderdag tijdens een debat in de gemeenteraad.

De bewoners maken zich al enige tijd zorgen. Afgelopen zomer stelden de omwonenden van de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade dat ze klaar zijn met de 'terreur van verkeersoverlast' voor hun deur. Ze schreven daarom een brandbrief aan de gemeente met het verzoek om maatregelen. De doorgaande wegen zouden zijn veranderd in een 'racebaan'. Want: 'Autoraces en hufterig verkeersgedrag zijn dagelijkse praktijk', schreven ze.

Ook hebben de bewoners last van harde muziek die uit de auto's klinkt, getoeter, keihard optrekken, piepende banden, het negeren van zebrapaden en mensen die met lachgas op achter het stuur kruipen. 'Deze parade trekt dag en nacht aan ons voorbij.'

'Geen trend van hardrijdend verkeer'

Onder aanvoering van de VVD vroeg de Haagse gemeenteraad aan wethouder Van Asten om maatregelen te nemen op het traject Statenlaan-Stadhouderslaan en Koningin Emmakade-Waldeck Pyrmontkade. Ook moest hij gaan kijken naar de situatie op het kruispunt van de Statenlaan, Eisenhowerlaan en Willem de Zwijgerlaan.

De wethouder liet daarna onderzoek doen. Daaruit blijkt dat op de routes minder dan tien procent van de mensen te snel rijdt. Uit de metingen werd duidelijk dat er geen 'trend is van hardrijdend verkeer'. Slechts zo nu en dan is er sprake van mensen die veel te hard rijden, maar dan vooral als er geen ander verkeer is. Verder zou het aantal ongelukken meevallen. Het gemiddelde is niet hoger dan op andere belangrijke doorgaande wegen. Op het kruispunt ligt het zelfs lager.

Zorgen en klachten

Maar omdat de wethouder toch 'begrip heeft voor de zorgen en klachten', wil hij iets doen, schreef hij al eerder aan de raad. Een flitspaal op de Waldeck Pyrmontkade of Koningin Emmakade zou uitkomst kunnen bieden. Maar over het plaatsen daarvan gaat het Openbaar Ministerie. Omdat dit 'scherpe criteria' hanteert, komt de weg daar eigenlijk niet voor in aanmerking. Toch gaat de gemeente het wel proberen. Een verzoek is nu in behandeling.

De verkeersveiligheid op de Statenlaan/Stadhouderslaan kan worden verbeterd door een nieuwe inrichting. Dat gebeurt dan tegelijk met de vernieuwing van het tracé van tramlijn 16. Een plan daarvoor is in maart volgend jaar klaar.

Niet helemaal gerustgesteld

De VVD in de raad is toch niet helemaal gerustgesteld door die benadering van de wethouder. 'Ik woon zelf ook in het Statenkwartier en ken het probleem als geen ander’, aldus raadslid Judith van Ginderen. 'Het leeft er heel erg en de dit wordt toch als onvoldoende ervaren.' Volgens haar gebeuren er op het kruispunt weinig ongelukken omdat mensen het mijden. Dat idee werd ondersteund door een bewoner die tijdens de vergadering insprak.

Van Ginderen vroeg de wethouder dan ook met de buurt te gaan praten over oplossingen die daar leven. Daarbij kan het onder meer gaan om flitspalen, rotondes, drempels en zelfs een verlaging van de verkeerssnelheid naar dertig kilometer per uur is voor de VVD 'niet onbespreekbaar'. Dat gaat Van Asten nu dus doen. 'Elk deel van de route moet veilig zijn.'