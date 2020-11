Aanpak illegale paardenweides in de Bollenstreek gaat door, ondanks protest

De kwestie houdt de gemoederen in de Bollenstreek al een paar weken flink bezig. Verschillende eigenaren van paardenstallen en moestuinen hebben de afgelopen tijd dwangsommen van duizenden euro's opgelegd gekregen voor als ze de boel niet snel afbreken. Volgens de gemeente is hun land bollengrond, maar wordt dat niet zo gebruikt.

Femke Vink bij haar paard | Foto: Omroep West

De angst zit er bij de paardenliefhebbers en moestuineigenaren goed in. 'Vreselijk. Ik heb slapeloze nachten', zegt Marian de Ruiter die een stuk land huurt voor haar paarden aan het Westeinde in Noordwijk. Paardenliefhebber Femke Vink: 'Het is mijn lust en mijn leven. Je ligt er gewoon wakker van en je staat er 's ochtends mee op. Want waar moeten die beestjes heen?'

Petitie

Vink is eind oktober een petitie gestart voor het behoud van de paardenweides. Die is inmiddels ruim 2500 keer ondertekend. 'Je kunt je voorstellen dat wij niet weg willen. En we zijn blijkbaar niet de enige.'

We hebben van de gemeente gehoord dat het weg moet - Astrid Duinhoven

Ook Astrid Duinhoven uit Voorhout tekende de petitie. Ze is bloemenkweker en heeft op een klein deel van haar grond twee paarden lopen. 'Toen we hier kwamen wonen, was het al als beestenweide in gebruik. Zo hebben we het ook gehouden en alles netjes opgeknapt. Wij gingen er vanuit er geen kwaad mee te doen, maar helaas wel. We hebben van de gemeente gehoord dat het weg moet.'

'Voldoende bollengrond beschikbaar blijven'

Ook in Noordwijk en Noordwijkerhout hebben meerdere eigenaren van stukjes grond te horen gekregen dat ze illegaal bezig zijn. 'Het gaat er niet om dat er bijvoorbeeld een paard in de wei loopt, maar bij een paard komt ook vaak weer een stalletje, of een schuur om iets op te slaan. Heel vaak wordt er daarvoor geen vergunning aangevraagd, het wordt zomaar neergezet', zegt de Noordwijkse wethouder Sjaak van den Berg.

'Daar zijn gewoon regels voor. Het is met name het open gebied waarvan we hebben gezegd: het moet tussen de dorpen open blijven en er moet voldoende bollengrond beschikbaar blijven in de streek.'

'Kont niet keren met tractor'

Veel bezwaarmakers zijn het niet eens met die argumentatie. De stukjes grond zijn volgens hen helemaal niet geschikt om bollen of bloemen op te telen. 'Wat moet ik hier als kweker?', reageert Duinhoven. 'Het stukje grond ligt helemaal ingebouwd. Ik kan hier met de tractor de kont niet keren.'

Zijn de percelen geschikt om bollen op te telen? Volgens de KAVB, de branchevereniging van de bloembollensector, zijn de percelen die worden aangepakt geschikt om bollen op te telen. 'We hebben een ledenvergadering gehad. Onze leden zeggen dat het mogelijk is', zegt voorzitter Jaap Bond. Bollenkweker John van der Slot uit Noordwijkerhout betwijfelt dat. 'Het hangt van de plek af. Het zijn vaak niet de beste stukjes grond. Als het een versnipperd stukje is, heb je er niet veel aan. We werken veel met grote machines en als je met zo’n machine alleen maar aan het draaien bent, wordt het niks. Er zijn veel hoekjes waar het terecht is dat ze er paardenweitjes of tuintjes van hebben gemaakt.' Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord wilde niet inhoudelijk op deze kwestie reageren.

'Al vijftig jaar paarden'

Zijn de eigenaren en huurders zelf niet nalatig geweest door de paardenstallen illegaal neer te zetten? 'Mocht het? Nee, het mocht niet', geeft Vink toe. 'Maar er stonden al hokjes van volkstuintjes. Die hebben we afgebroken en er wat nieuws voor in de plaats gezet. De gemeente is een beetje laks in zijn zaken. Ze komen pas na 22 jaar en zeggen dan opeens: het moet weg.'

Marian de Ruiter naast een van haar paarden | Foto: Omroep West

De Ruiter: 'Hier staan al vijftig jaar paarden. Er is nooit wat van gezegd, het is altijd goed gevonden en in een keer moeten we eraf.'

Overgangsrecht

Verjaring geldt in deze gevallen 'niet echt', zegt de wethouder. 'Maar als een eigenaar kan bewijzen dat het perceel ver vóór 1995 al op die manier werd gebruikt - bijvoorbeeld met oude foto's - dan kan een bepaalde situatie volgens overgangsrecht gelegaliseerd worden', zegt Van den Berg.

Hij snapt de zorgen die bij mensen leven. 'We proberen duidelijkheid te geven. Als mensen zich erg ongerust maken, kunnen ze contact opnemen met de gemeente en dan gaan we kijken in welke categorie zij vallen.'

'Over hart strijken'

Vink blijft hopen dat de protesten de gemeenten uiteindelijk toch over de streep trekken. 'Ik hoop dat ze over hun hart strijken en naar de bevolking luisteren. Ik hoop dat ze toch zeggen: dit kunnen we niet maken.'

