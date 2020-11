Deze drie toppers krijgen het Omroep West-coronasurvivalpakket

Honderden mensen werden opgegeven voor een coronasurvivalpakket. De mensen in de regio gunnen elkaar een lieve verrassing tijdens deze periode. Collega's die elkaar missen, buren die elkaar willen bedanken, maar ook mensen die zich zelf nomineerden omdat ze wel een oppepper kunnen gebruiken. Lees hier wie de drie pakketten kregen, met daarin onder andere een radio, een spelletje, wat te knabbelen en te lezen en kaarten voor De Uithof.

Kirsten helpt iedereen in de buurt

Verbaasd staat Kirsten in de deuropening van haar huis in Den Hoorn. 'Waarom krijg ik dit?' Haar moeder heeft de 14-jarige opgegeven. 'Kirsten helpt de hele buurt. Ze heeft tijdens de eerste lockdown, toen de scholen dicht waren, dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur bij overburen opgepast. Daardoor kon één ouder de twee oudere kinderen helpen met hun huiswerk en de andere ouder kon doorwerken. Ze heeft dit gezin er doorheen gesleept', legt moeder trots uit.

'Dat is niet alles, na de lunch deed ze boodschappen voor een 90-jarige buurman. Ook werkte Kirsten hard voor school, met goede resultaten. Ik heb veel waardering voor de manier waarop ze als 14-jarige haar steentje heeft bijgedragen.'

'Op dit moment zit Kirsten helaas al twee weken thuis met hoofdpijn, dus het is een iets minder blije tiener… misschien helpt het pakket!' Aan de stralende glimlach van Kirsten te zien is dat wel geslaagd.

Oma De Niet weet iedereen in de familie vrolijk te maken: 'Ik houd de moed erin'

De Scheveningse Oma De Niet is opgegeven door haar eigen dochter. 'Mijn moeder, oma dus, is 81 jaar. Voor corona haalde ze de kleinkinderen uit school en zorgde voor een gezellige middag. Dat is nu weggevallen. Nu zit ze alle dagen thuis, op het boodschappen doen na dan. Toch is ze altijd gezellig en maakt er het beste van', vertelt haar dochter liefdevol.

Voor de gelegenheid zijn de kleinkinderen toch even meegekomen. 'Afstand houden is voor oma wel moeilijk, het liefste zou ze iedereen knuffelen. Wat ik zo geweldig vind aan haar is dat ze nog geen dag heeft geklaagd. En door haar positieve instelling weet ze iedereen in de familie weer vrolijk te maken',

'Vrolijk is ook mijn meisjesnaam', vult oma De Niet aan. 'Dus dat ben ik ook en ik houd de moed erin.'

Uitbehandelde Amanda gunt zichzelf een lichtpuntje

De Zoetermeerse Amanda van Klink gaf zichzelf op voor het Omroep West-coronasurvivalpakket. 'Dat klinkt egoïstisch', geeft ze toe, 'maar dat is het niet.'

'Tijdens de eerste lockdown en het thuis les geven van mijn twee kinderen van zes en elf jaar moest ik ook nog regelmatig naar het ziekenhuis voor bestraling en behandeling van uitgezaaide borstkanker', vertelt ze openhartig.

'Dit is een van mijn laatste jaren, en ik baal ervan dat ik weinig leuke herinneringen kan maken met mijn kinderen. Het is zeer moeilijk met weinig energie iets te doen, en als ik energie heb dan is net weer alles dicht door corona. En ik weet niet hoe lang ik nog heb.'