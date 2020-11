Bronovo wordt geen calamiteitenziekenhuis: 'Niet voldoende medisch personeel'

Het Bronovo-ziekenhuis wordt definitief geen calamiteitenziekenhuis. Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) onderzocht of het ziekenhuis van HMC toch ingericht kon worden als noodhospitaal om meer coronapatiënten kwijt te kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende medisch personeel beschikbaar is om een extra ziekenhuis in te richten.

Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van het HMC was vanaf het begin al sceptisch over het plan om het Bronovo in te richten als calamiteitenziekenhuis. 'Dat is niet de volgende dag geregeld', zei Wolf nadat het idee voor het eerst ter sprake kwam. Toch stond de bestuursvoorzitter open voor het idee. 'Als er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beroep op ons wordt gedaan, zullen wij onmiddellijk aan dat verzoek gehoor geven door de opties te onderzoeken.'

De ziekenhuizen binnen het regionale overlegorgaan ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) hebben gekeken hoe er extra coronapatiënten in de regio opgevangen kunnen worden. Het blijkt nu niet haalbaar om in het Bronovo of ergens anders in de regio een calamiteitenziekenhuis in te richten. Volgens het NAZW is er niet voldoende medisch personeel om een dergelijk hospitaal te bemensen. Al het beschikbare personeel is al vol ingezet in de ziekenhuizen in de regio. Ook kost het veel tijd en geld om een calamiteitenziekenhuis in te richten.

Bestaande ziekenhuizen

De regionale ziekenhuizen gaan daarom op zoek naar alternatieven om tijdelijk meer coronapatiënten op te kunnen nemen. Een van de mogelijkheden is om meer capaciteit in de bestaande ziekenhuizen te creëren. Het onderzoek naar deze extra capaciteit moet in de loop van november afgerond zijn.

