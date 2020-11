Tweede vuurwerkbom bij pand in Delft; opnieuw grote schade

Een pand aan de Leeuwenstein in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag voor de tweede keer in een paar dagen tijd vernield door een vuurwerkbom. De explosie was rond 1.30 uur en zorgde ervoor dat er flinke schade ontstond aan de voorzijde van het pand. Daar zitten onder meer een kapper en een sportschool. 'De explosie was gigantisch', zegt een politiewoordvoerder. 'Er zijn meerdere ruiten gesprongen en de gevel aan de voorzijde is uit sponning gekomen.'

Toen de vuurwerkbom in de nacht van donderdag op vrijdag afging, waren er nog zo'n vijftien mensen aan het sporten. 'Niemand raakte gewond', laat de politie weten. In de nacht van dinsdag op woensdag was het ook al raak, ook toen zorgde vermoedelijk een vuurwerkbom voor grote schade. 'We nemen het hoog op', zegt de politiewoordvoerder. 'Het baart ons ernstig zorgen, omdat dit de tweede keer is in een paar dagen tijd.'

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee vernielingen. Bij de eerdere explosie deze week raakte de gevel ook ontzet en sneuvelden ook meerdere ruiten. De politie sprak na die explosie al met een aantal getuigen en de eigenaar van het pand deed aangifte. 'We zijn ook met de betrokkenen in gesprek om eens goed na te gaan wat er aan de hand kan zijn', laat de politie weten.

'Ik vind het een beetje eng'

De eigenaresse van kapperszaak Haar Beauty, die ook in het pand zit, zegt te zijn geschrokken van het nieuws. 'Shit, toch niet alweer?', reageert ze wanneer ze hoort dat er weer een vuurwerkbom is afgegaan. 'Dat vind ik natuurlijk echt niet fijn.' De kapster heeft geen idee wie er achter de vernielingen zou kunnen zitten.

'Ik vind het een beetje eng, een beetje gevaarlijk', vertelt de kapster, die nog niet weet of ze vrijdag opengaat. 'Als ik afspraken heb staan, zal ik wel moeten, maar ik ga straks eerst even kijken hoe de zaak er uit ziet.'

Fysio: 'Vervelend, maar niet op ons gericht'

'Het is vervelend. Vooral de sores en puinhoop die we er van hebben', vertelt Sjoerd Commandeur van ReaXion Fysiotherapie. In alle vroegte kreeg hij een belletje met het nieuws dat er weer een explosie had plaatsgevonden. Eenmaal bij het pand trof hij flinke schade en gesneuvelde ruiten aan. Doordat het de tweede keer is, gaat hij uit van een gerichte actie. 'Maar dat heeft niks met ons te maken, daar ben ik niet bang voor.'

Deze vrijdag kan de praktijk niet open. 'Want er komt eerst een glaszetter en een schoonmaakteam.' Voor de patiënten heeft dat geen gevolgen, behalve dat ze uit moeten wijken naar de andere locatie van de praktijk. 'Gelukkig hebben we daar nog ruimte beschikbaar, dus voor ons vallen de gevolgen mee.'