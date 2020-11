Historische vondst Schans Lammen moet permanent zichtbaar worden voor publiek

De Leidse politiek roept unaniem op tot het permanent in het straatbeeld zichtbaar maken van de historische vondst Schans Lammen. Dat is de plek waar volgens de verhalen op 3 oktober 1574 als eerste werd ontdekt dat de Spanjaarden vertrokken waren en de stad was bevrijd. In oktober werd de precieze plek van de schans na een jarenlange zoektocht vastgesteld. Op welke manier de schans precies zichtbaar zal worden gemaakt in de omgeving van de Lammenbrug, is nog niet duidelijk.

Het voorstel om Schans Lammen voor iedereen permanent zichtbaar te maken, werd donderdagavond in de gemeenteraad ingediend door het CDA in Leiden, meldt mediapartner Sleutelstad. 'De exacte plek is nu eindelijk gevonden en het is belangrijk om dat zichtbaar te maken. Deze plek heeft ontzettend veel historische waarde voor de stad Leiden', zei CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie.

Die historische waarde heeft alles te maken met de jaarlijkse viering van 3 oktober. Volgens de legende was Schans Lammen de plek waar het weeskind Cornelis Joppenszoon in de Tachtigjarige Oorlog op 3 oktober 1574 ontdekte dat de Spanjaarden de stad niet langer belegerden. Hij vond hier de warme hutspot en nam deze mee om het Leidse volk te voeden. Tot op de dag van vandaag is het hierdoor traditie om op 3 oktober hutspot te eten.

Locatie jarenlang onbekend

In 2017 startte een zoektocht naar de locatie van deze schans, want dat was eeuwenlang onduidelijk. Uit het historische bronnenonderzoek kon er een schatting gemaakt worden waar de schans gelegen moet hebben. Op de meest kansrijke plek werd met een proefsleuf in de bodem gekeken en dus met succes.

'Het voegt een belangrijk element toe aan het erfgoed van Leiden', zegt de 3 October Vereeniging. 'Dat er nu herkenbare sporen van het Spaanse beleg zijn gevonden, spreekt bijzonder tot de verbeelding. Het is daarom een interessante vraag of Schans Lammen fysiek gemarkeerd kan worden.' Ook de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) vindt het gezien de historische waarde begrijpelijk dat er een markering in het landschap wordt ingericht.