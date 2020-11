Topdrukte op de intensive care: 'We weten dat we mensen gaan verliezen'

Het aantal nieuwe besmettingen is niet meer zo hoog als tijdens de piek van de tweede golf, maar in de ziekenhuizen merken ze de gevolgen nu pas echt. 'De meeste mensen die besmet zijn blijven eerst een paar weken ziek thuis. Pas als het dan niet gaat, dan komen ze in het ziekenhuis terecht. Met wat geluk kunnen ze dan nog een paar dagen op de afdeling worden verpleegd, maar uiteindelijk zijn er mensen die dan zo uitgeput zijn dat ze bij ons komen', legt Van Kerpel uit in West Wordt Wakker op Radio West.

Op de normale ic-afdeling liggen nu twaalf coronapatiënten, ook wordt er een op een aparte kamer behandeld. Daarnaast liggen er nog vijf patiënten met reguliere klachten op de intensive care. 'Het is nu drukker dan tijdens de eerste golf. Toen hadden we af en toe nog een bed vrij, maar nu is echt alles bezet', vertelt de verpleegkundige.

Verpleegkundige Machteld van Kerpel op de intensive care van het HagaZiekenhuis. | Foto: Omroep West

Geen rustperiode

Het valt de medewerkers van het ziekenhuis zwaar, dat merkt ook Marco Pronk, unithoofd Acute Zorg op de spoedeisende hulp van het Haga. 'Net als elke burger hebben ook de mensen in het ziekenhuis hun ontspanning nodig. Maar die uitlaatklep is er niet. Ze kunnen niet uitgaan of afspreken met vrienden. Dat maakt het dubbel zo zwaar. Ook omdat we niet echt een rustperiode hebben gehad. Normaal is het in de zomer rustiger met operaties, maar door de uitgestelde zorg hebben we ook in de zomer elke dag een vol ziekenhuis gehad.'

Karin Rappard werkt op de spoedeisende hulp en zij vertelt over de toegenomen werkdruk. 'Het is drukker dan wanneer er geen corona is. Vooral voor verpleegkundigen is het zwaar. Ze kunnen niet meer zo maar bij een patiënt met corona naar binnenlopen. Steeds moeten ze een speciaal pak aandoen, wat enorm warm is. Hierdoor zijn de mensen in isolatie heel moeilijk te bereiken.'

Mensen verliezen

Van Kerpel geeft aan dat haar spirit ondanks alles nog goed is. 'Hoewel we er op voorbereid waren, valt het toch weer zwaar. We weten dat we mensen gaan verliezen, sterker nog we verwachten dat vier van de twaalf mensen die nu op de afdeling liggen het niet gaan redden. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we onze uiterste best voor ze gaan doen.'

Niet alleen op de intensive care is het zwaar, ook bij de medewerkers op de gewone verpleegafdelingen waar mensen met het coronavirus liggen hakt het erin. 'Ik denk dat het bij ons nog wel heftiger is in sommige opzichten', zegt Niki Hijkoop. 'Bij ons op de afdeling liggen juist de mensen die heel erg ziek zijn en niet meer naar de ic kunnen of gaan. We maken dus redelijk vaak de laatste fase van mensen mee, dat is niet alleen voor de patiënt en de nabestaanden zwaar, maar ook voor ons. Door de beschermende kleding is het moeilijker om de emotionele support te geven die mensen nodig hebben.'

Ondersteuning

Op de verpleegafdeling van het Haga hebben ze dagelijks aan het begin van de dag een teambespreking. Hierin kunnen de medewerkers aangeven hoe ze zich voelen, zodat de collega's weten wie ondersteuning nodig heeft. 'Hier zijn we voor corona al mee begonnen, maar het is nu wel belangrijker geworden', geeft Hijkoop aan. 'Je hoeft niet uit te leggen waarom je je die dag wat minder voelt, maar we weten dan wel voor we die dag een stapje extra moeten doen ter ondersteuning.'

