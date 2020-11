Dit zijn de vijf culturele nieuwkomers in Den Haag: Topaze, OFFprojects, Haags Theaterhuis, Grauzone

Topaze (subsidie: 40.000 euro)

Foto: Topaze

Wie zijn jullie?

Medeoprichter Vanja Treffers: 'Topaze, spreek uit Toopaazzz, is een kunstenaarscollectief begonnen in de jaren negentig met tien jonge honden op de Kunstacademie, die kunst eigenlijk te elitair vonden. Het was de tijd van de underground housescene en wij wilden kunst inzetten om een groot publiek te bereiken. Zo zijn we als decorontwerpers begonnen en hebben jarenlang het decor voor bijvoorbeeld Lowlands, Anouk en Cesar Zuiderwijk gemaakt. Maar langzamerhand zijn we steeds meer in wijken en op scholen gaan werken door workshops te geven. Wij schrokken toen (2008 – red.) hoe weinig er werd gedaan voor de mensen in de wijken. En toen zijn we begonnen met projecten om cultuur naar de mensen toe te brengen.'

Wat doen jullie?

'Wij vinden dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. En wij merken dat dat niet vanzelfsprekend is. Onze gedachte is, wij beleven zoveel plezier aan kunst en cultuur, wij gunnen iedereen die ontwikkeling en de mogelijkheid tot die expressie. Dus wij organiseren inloopochtenden en workshops. Verder doen wij aan kennisspreiding door met wijkbewoners naar musea te gaan, want wij ondervinden dat dat niet vanzelfsprekend is.'

Wat is jullie doelgroep?

'Eigenlijk iedereen die in aanraking wil komen met kunst en cultuur. Maar wij maken onderscheid in drie groepen: jongeren tot 18 die via praktijkonderwijs stage bij ons lopen, dan hebben we inloopochtenden voor wijkbewoners (senioren en een steeds groter groeiende groep 50-plussers) en een groep jong volwassenen, met een achterstand op de arbeidsmarkt. We vinden het heel belangrijk dat die groepen in beeld komen, een eigen stem krijgen en ook hun eigen expressie leren te uiten.'

Waar kunnen we jullie vinden?

'Wij hebben een werkplaats in de Julianakerk in de Kempstraat, op de bovenste verdieping. We zijn open van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het is een soort van creatief huis, waar iedereen zich thuis voelt en aan het werk kan gaan.'

Wat gaan jullie met het geld doen?

'Vanaf 2021 gaan we ons meer profileren als kunstencentrum Transvaal. Tot nu toe vond iedereen het vanzelfsprekend om binnen te lopen, maar wij draaiden wel op voor de kosten. Daarvoor probeerden we dan jaarlijks subsidies binnen te halen. Maar dat was onzeker en gaf heel veel druk. Nu hebben we de erkenning en mensen kunnen gewoon binnenkomen. Er is geen onzekerheid meer of we open zijn en of er geld is. Daarnaast hebben we twee lopende kunstprojecten en begeleiden we talentvolle jongeren om zich verder te ontwikkelen.'

Wat voegen jullie toe aan het huidige cultuuraanbod in Den Haag?

'Een laagdrempelige werkplaats voor heel Den Haag, maar Transvaal in het bijzonder, waar iedereen zichzelf makkelijk kan verrijken door mee te doen aan kunstprojecten of excursies en door je eigen expressie te onderzoeken. De verrijking van het culturele veld en het culturele vermogen.'

OFFprojects (subsidie: 50.000 euro)

Milena Twiehaus en Genevieve Osborne van OFFprojects in de choreografie 60 van Amos Ben-Tal | Foto: Alwin Poiana

Wie zijn jullie?

Artistiek leider Amos Ben-Tal: 'Wij zijn een collectief begonnen in 2012 en zijn nu met vijf (voormalige) dansers. Behalve dans, heeft iedereen ook een eigen expertise. Ik ben verantwoordelijk voor de choreografie en verzorg ook meestal de muziek. Er is iemand die werkt met beeld, met educatie, met dramaturgie, enzovoort. Het draait dus niet alleen om wat er op het podium gebeurt, maar ook wat er in het programma staat, workshops, de verbinding met het publiek. Het is onderdeel van het concept en dat doen we samen.'

Wat doen jullie?

'Dans is in de kern wat we doen, alles heeft iets te maken met het bewegende lichaam, dat is ons uitgangspunt. Maar we werken heel interdisciplinair. Ook werken we samen met andere kunstenaars als bijvoorbeeld Spinvis of, voor onze volgende productie, met een beeldend kunstenaar. We zoeken verbinding met andere disciplines, niet alleen kunst, maar ook zijn vaak wetenschappers betrokken.'

Wat is jullie doelgroep?

'We hebben zelf allemaal gedanst bij grote gezelschappen als het Nederlands Dans Theater, Batsheva Dance Company en Emanuel Gat Dance. Dus we hebben een band met het gevestigde danspubliek, maar tegelijkertijd is ons werk niet zo gepolijst en door onze samenwerking met andere disciplines is het ook aantrekkelijk voor een ander, jonger publiek. Onze doelgroep houdt van dans en muziek, is nieuwsgierig en wil graag vragen stellen.'

Waar kunnen we jullie vinden?

'Wij zijn eigenlijk een soort van nomaden. We hebben geen eigen kantoor, geen eigen studio, geen eigen theater. Wij werken kleinschalig met een do-it-yourself mentaliteit. Maar we hebben verschillende samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld Korzo. Onze volgende productie gaan we repeteren in de Lourdes-kerk in Scheveningen. Voor elk project zoeken we een geschikte locatie. In de toekomst gaan we ook in Amare (het nieuwe theater in Den Haag) spelen. We spelen zowel kleine als grote producties.'

Wat gaan jullie met de subsidie doen?

'De structurele subsidie geeft ons de mogelijkheid om flexibel te blijven. Onze naam OFFprojects zegt het al: we zijn heel erg project gericht, dus elk project is heel anders. Eén studio bijvoorbeeld is niet goed om verschillende soorten producties te maken. Dus per project zoeken we een andere geschikte ruimte. De structurele subsidie is niet voor een gebouw of een kantoor, maar voor de organisatorische continuïteit en duurzaamheid. Dat is wat we misten. Tussen de projecten door waren we steeds bezig met fondswerving. Nu kunnen we ons richten op onze creativiteit.'

Wat voegen jullie toe aan het huidige cultuuraanbod in Den Haag?

'OFFprojects kan een verbinding zijn tussen de verschillende soorten dans in Den Haag. Wij combineren heel fysieke dans met een eigentijds concept. Wij maken een brug tussen het kleine en het grote zaalcircuit, tussen de baanbrekende en de gevestigde dansgezelschappen. Wij spreken zowel het publiek van het Nederlands Dans Theater als een jonger publiek aan. Wij zitten in beide werelden, omdat we beide werelden goed kennen. De verbinding met andere disciplines maakt ons ook heel uniek. Het is ook interessant voor mensen die niet bekend zijn met dans.'

Haags Theaterhuis (subsidie: 90.000 euro)

Foto: Haags Theaterhuis

Wie zijn jullie?

Artistiek leider Stephanie Hermes heeft als regisseur, samen met meerdere theatermakers, Haags Theaterhuis opgericht in 2013. Sinds drie jaar is het omgevormd tot een productiehuis en richt het zich op iedereen die niet is afgestudeerd aan een toneelschool. Hermes: 'Kinderen, jongeren en volwassenen met artistieke, culturele dromen, Haags Theaterhuis maakt hun dromen waar. Bij ons kan alles, misschien in kleinere vorm, maar wij verkopen geen nee.'

Wat doen jullie?

MT-lid Kim Kortekaas: 'Eigenlijk doen wij alles om mensen en de stad met elkaar te verbinden. Theater is daarbij altijd het middel. Dat doen wij door cursussen te geven en groepen bij te staan die een verhaal willen vertellen. Wij zijn op scholen met leerlijnen en workshops, om kinderen in aanraking te laten komen met theater. Dat doen we ook bij bedrijven. Verder doen we ook aan talentontwikkeling. We verzorgen programma's voor kinderen tijdens de vakantie en hebben twee opleidingen voor semi-profs, tot rollenspelacteur en trainingsacteur, en de enige opleiding voor poppenspel in Nederland. Ook organiseren we elk jaar twee theaterfestivals.'

Wat is jullie doelgroep, amateurs?

Hermes distantieert zich meteen van het begrip amateurs: 'Dat is niet meer van deze tijd. Den Haag is een gemeente met inmiddels 56 procent mensen met een andere afkomst dan oer-Hollands. Alle gemeenschappen maken cultuur, nemen cultuur mee, maar onze samenleving heeft niet voor iedereen professionele opleidingen. Dus wij hebben met heel veel verschillende mensen te maken die aan kunst doen, maar zeker geen amateur zijn.'

Waar kunnen we jullie vinden?

Haags Theaterhuis is gevestigd in een grote, oude bedrijfshal aan de Jupiterkade op de Binckhorst, waar vier studios zijn ingericht. Kortekaas: 'Dat is ons vaste honk van waaruit we onze activiteiten organiseren en waar ook kan worden gerepeteerd.'

Wat gaan jullie met de subsidie, jaarlijks 90.000 euro, doen?

Hermes: 'Het is waanzinnig mooi dat we subsidie krijgen. Het is bedoeld voor het stabiliseren van onze organisatie en voor educatie op basisscholen. Daar hebben we plannen voor geschreven en die mogen we samen met de gemeente nu uitwerken. Op dit moment werken we al samen met zes basisscholen en dat gaan we uitbouwen.'

Wat voegen jullie toe aan het huidige cultuuraanbod in Den Haag?

Hermes: 'Wij geven iedereen een plek. Alles kan. Dat je echt gehoord wordt, dat je verhaal gehoord wordt. En dat je met gelijkwaardigheid behandeld wordt. Als theatermaker, zonder een achtergrond van een toneelschool, kan je hier je droom waarmaken. Ik denk dat dat heel bijzonder is voor Den Haag.'

Grauzone (subsidie: 61.300 euro)

Optreden van Savages-gitarist Bashan tijdens het Grauzone Festival in 2018 | Foto: Kasper Vogelzang

Wie zijn jullie?

Oprichter en organisator Natasja Alers: 'Grauzone is een multidisciplinair festival, opgericht in 2013 en sinds vier jaar verhuisd van Amsterdam naar Den Haag. Wij belichten verschillende disciplines uit de underground-cultuur: van muziek en film tot beeldende kunst en performance. Wij geloven dat het schakeltjes zijn die aan elkaar verbonden zijn en dat presenteren we als een geheel.'

Wat doen jullie?

Oprichter en organisator Marc Emmerik: 'Wij organiseren in februari een jaarlijks festival in Den Haag. Daarnaast zijn er ook concerten (in Den Haag en Amsterdam) en we hebben een kunstexpositie, die ook door Europa reist. Wij vinden dat er tussen muziek, kunst en literatuur verbanden zijn. Die dwarsverbanden willen we tonen aan het publiek. En sommige mensen zijn meer bekend met muziek, anderen meer met kunst, en op die manier kan je ze kennis laten maken met bepaalde zaken waar ze nog niet zo veel van afweten, maar waar ze wel in geïnteresseerd zijn.'

Wat is jullie doelgroep?

Alers: 'We proberen zo'n breed mogelijk publiek te trekken, van twintig tot zestig jaar. Grauzone trekt ook een internationaal publiek.' Emmerik: 'Ze komen uit tientallen verschillende landen van over de hele wereld. Veertig procent van de bezoekers komt uit het buitenland. Het festival is ook vrij uniek in Europa. Dat blijkt uit de reacties van het publiek, de media en nu ook de toekenning van de meerjarige subsidie.'

Waar kunnen we jullie vinden?

Alers: 'Grauzone wordt georganiseerd op verschillende locaties: Paard, Het Magazijn, het Koorenhuis, The Grey Space In The Middle. We gaan de komende edities ook weer uitbreiden naar nieuwe locaties.' Emmerik: 'Vanwege het coronavirus wijken we in 2021 overigens uit van februari naar mei. Dinsdag gaan we de precieze datum bekendmaken. Maar of het helemaal normaal kan plaatsvinden, is zeer de vraag.'

Wat gaan jullie met het geld doen?

Emmerik: 'Wij hebben een advies gekregen van de commissie om te professionaliseren. Wij zijn een relatief jonge organisatie en die moeten wij op poten zetten met dat geld.'

Wat voegen jullie toe aan het huidige cultuuraanbod in Den Haag?

Alers: 'Ik denk dat er geen enkel festival in Nederland is met deze muziek- en kunststijlen.' Emmerik: 'Grauzone trekt ook veel publiek omdat wij vrij uniek zijn in Europa. En wat ons onderscheidt van andere festivals is dat wij heel veel aandacht besteden aan duurzaamheid. Ons hele festival is vegan. Onze artiesten laten we zoveel mogelijk met de trein komen. En de verhouding mannelijke en vrouwelijk artiesten op het festival is precies fifty-fifty. Ook besteden we aandacht aan de lgbtq+ gemeenschap en diversiteit. Dat is voor ons heel belangrijk.'

Story Academy (subsidie: 275.000 euro)

Door persoonlijke omstandigheden moest een interview met de organisatie van Story Academy worden uitgesteld. Maar op basis van het rapport Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 Den Haag krijgen we toch een indruk van deze nieuwkomer, die zich nog moet vestigen in de Hofstad.

Story Academy is een onderdeel van ROSE Stories, een organisatie die zich eerder heeft onderscheiden met 'cultureel diverse televisie, theater en boeken'. Zo maakte het in het theaterseizoen 2018/2019 naam met de toneelvoorstelling Melk en Dadels, een samenwerking met Het Nationale Theater.

De komende vier jaar wil Story Academy voorzien in drie talentontwikkelingstrajecten: het ROSE kinderverhalentraject, de Writersroom en Hakuna Academy. Daarnaast wil het zich profileren als cross-mediaal agent binnen de kunst- en cultuursector van Den Haag. Op die manier wil het jonge, getalenteerde makers kansen bieden die ze elders te weinig krijgen. Kwaliteit en laagdrempeligheid moeten daarbij gelijk optrekken.

Hoge verwachtingen, met een kritische noot

Story Academy streeft een verhalenlandschap na waarin alle Nederlanders zich vertegenwoordigd zien. Volgens de adviescommissie ziet de organisatie zichzelf dan ook als de belichaming van de Code Diversiteit & Inclusie. Ondanks een positief advies werd 'slechts' 275.000 euro van de ruim 475.000 euro toegekend, met daarbij de opmerking dat de begroting 'nog wel te veel vragen' opriep.

Hoewel de commissie vervolgens oordeelt dat de bijdrage vanuit de gemeente, omgerekend naar deelnemers en publiek, onevenredig hoog is, is het er toch van overtuigd dat het een aanwinst kan zijn voor Den Haag: 'Story Academy kan in belangrijke mate bijdragen aan een meerstemmig cultuuraanbod in Den Haag. De organisatie heeft elders bewezen doelgroepen die door andere instellingen niet of in beperkte mate worden bereikt, een stem te kunnen geven.' Daarmee worden hoge verwachtingen gewekt, maar moet dus in de praktijk blijken of die ook waargemaakt kunnen worden en krijgt het daar dankzij de structurele subsidie de komende vier jaar in ieder geval de tijd voor.