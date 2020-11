Extra miljoenen voor renovatie toekomstig stadhuis Rijswijk

De gemeenteraad van Rijswijk heeft ingestemd met het plan van de gemeente om door te gaan met de verhuizing van het stadhuis naar de Generaal Spoorlaan. Het plan om een nieuw Huis van de Stad te creëren, was al goedgekeurd, maar tijdens de verbouwing van het pand werd asbest in de kelder ontdekt. Om dat te verwijderen en omdat het project langer gaat duren, moest het college nog eens om 6,3 miljoen euro vragen bij de raad.

De gemeentelijke organisatie zit nu in het gebouw Hoogvoorde aan het Bogaardplein, maar zal in de toekomst weer terug verhuizen naar het gerenoveerde Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan. Maar de plannen voor die renovatie moesten in maart dit jaar worden aangepast vanwege de vondst van asbest. De asbestsanering en de vertraging van de bouwwerkzaamheden kost de gemeente 6,3 miljoen euro extra en dat geld is dinsdag ter beschikking gesteld door de raad.

Het gemeentebestuur in Rijswijk wilde ondanks de hoge kosten doorgaan met de renovatie van het Huis van de Stad, met als doel daar in de toekomst weer te kunnen settelen. 'We zijn financieel gunstiger af door te verhuizen', zo betoogde wethouder Björn Lugthart.

Stoppen geen optie

Stoppen met het project zou betekenen dat de gemeentelijke organisatie op de huidige locatie Hoogvoorde blijft en dat de bibliotheek en de welzijnsorganisatie die ook in het nieuwe pand moeten komen, op hun oude locaties moeten blijven. Het gemeentebestuur heeft de kosten voor doorgaan met het project afgezet tegen de kosten voor stoppen. De conclusie van de gemeente is dat het ook met deze extra kosten nog steeds financieel voordeliger is om terug te verhuizen naar de Generaal Spoorlaan.

Twee voormalig wethouders uit Rijswijk, Dick Jense en Wim Dijkhuizen, riepen de gemeente Rijswijk in een brandbrief op om te stoppen met de verhuizing van het gemeentehuis. Volgens hen liggen er nog meer kosten op de loer. 'Het is een volstrekt onverantwoord avontuur dat maar op één manier kan eindigen: in een financiële strop die zijn weerga niet kent', zo schreven de oud-wethouders aan het gemeentebestuur.

'Altijd nog voordeliger'

De huidige wethouder Lugthart noemt het desalniettemin een verstandig besluit. 'Doorgaan met de ontwikkeling van het Huis van de Stad is zowel op inhoud als op financieel gebied vele malen gunstiger dan stoppen met het project.'

'Het verschil tussen verhuizen of blijven bedroeg circa 21 miljoen euro in het voordeel van het Huis van de Stad', vervolgt hij. 'Ook met deze tegenvaller is het doorzetten van de ontwikkeling van het Huis van de Stad dus nog altijd voordeliger.'

Rond zomer 2022 klaar

De afgelopen maanden is het asbest gesaneerd en waar het kon, is doorgegaan met de renovatie. De planning is dat de eerste fase van de renovatie in het voorjaar van 2022 is afgerond. Dan is de benedenverdieping voltooid en zullen de bibliotheek en welzijnsorganisatie Trias en Welzijn Rijswijk hun intrek nemen.

Daarna worden de bovenste verdiepingen gereed gemaakt voor de verhuizing van de gemeentelijke organisatie. Dat zal rond de zomer van 2022 gebeurd zijn.

LEES OOK: Rijswijk neemt eerste stap, na 16 jaar terug naar oude stadhuis