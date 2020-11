Buurt geschrokken van vuurwerkbom: 'Ik werd wakker van een enorme knal, echt van boing'

Sporters gaan gewoon naar binnen en de kapper die in hetzelfde pand zit knipt ook gewoon door. Maar buiten zijn bouwvakkers bezig met het herstellen van de schade die een vuurwerkbom aanrichtte bij de Basic Fit-vestiging aan de Leeuwenstein in Delft. Daar ontplofte in de nacht van donderdag op vrijdag een vuurwerkbom voor de deur. Twee dagen eerder was het ook al raak bij hetzelfde pand.

De gevelplaten van de fysiotherapeut die naast de Basic Fit-sportschool zit liggen eruit. Zwartgeblakerd isolatiemateriaal hangt uit de gaten. Een afdakje boven de deur is ontzet door de klap en een hele partij ruiten ligt aan diggelen. De klap moet enorm zijn geweest. Dat zegt ook buurtbewoner Hannie Mazee: 'Ik werd rond half twee wakker door een enorme knal, echt van boing.' Het is de tweede keer in korte tijd dat de buurt wakker schrikt van een harde klap bij het pand. 'Ik ben nu niet gaan kijken want dat vond ik toch niet veilig', zegt Hannie.

Basic Fit is sinds kort zeven dagen per weer, 24 uur per dag open. De buurt is daar niet echt blij mee, omdat sporters geregeld midden in de nacht voor overlast zorgen. 'Luid praten, fietsen door de gangetjes hier en muziek uit auto's', klinkt het. Ze denken dat de bommen ook specifiek tegen de sportschool zijn gericht. 'Tegen de sportschool of tegen iemand die daar aan het sporten is', zegt Pieter van Veen die net een vuilniszak heeft weggegooid. Ook hij werd wakker van de klap. 'Dit keer heb het alarmnummer niet gebeld. Er kwam al snel heel veel politie en ook brandweer en enkele ambulances.'

Sporters binnen

Toen de vuurwerkbom afging waren er mensen aan het sporten. Daarom rukten ook ambulances uit. Maar niemand raakte gewond. De sportschool is ook gewoon geopend, maar aan de deur worden de reserveringen nauwgezet gecontroleerd. 'Gelukkig is binnen niemand gewond geraakt', zegt Van Veen. 'Anders was het natuurlijk nog veel erger geweest.'

De buurtbewoners zijn niet bang. 'Het zal toch niet nog een derde keer gebeuren?', zegt een vrouw die haar hond uitlaat. De sportschool laat weten 's avonds en 's nachts beveiligers in te zetten en er komen camera's buiten om de boel in de gaten te houden. 'De veiligheid van onze leden en medewerkers staat voorop', aldus BasicFit. 'Daar ben ik wel blij mee', zegt Pieter van Veen. 'Die camera's kijken ook naar het parkeerterrein, dus dan kunnen wij ook iets geruster onze auto's daar parkeren.'