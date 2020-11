Miljoenen voor brandveilig theater? 'Sluiten is geen optie'

Tijdens de verbouwing van Castellum, dat om die reden al sinds dit voorjaar is gesloten, is aan het licht gekomen dat de brandveiligheid van het pand niet aan alle veiligheidseisen voldoet. Het prijskaartje dat daarmee gepaard gaat, is niet mals: 3,6 miljoen euro.

'Ik baal er echt enorm van', reageert wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks). 'Het is een enorme domper. Niemand wordt hier blij van.'

Vaker financiële injecties

Het is de zoveelste keer dat het Alphense theater een forse financiële injectie nodig heeft sinds de opening in 2005. Nu dus door het uitblijven van brandwerende maatregelen, terwijl eerder al verschillende subsidietekorten werden aangevuld.

Van Zuylen geeft aan dat het brandveilig maken al bij de bouw had moeten gebeuren. Maar waarom is dit probleem niet eerder opgemerkt? 'We doen altijd brandcontroles. Maar omdat dit achter de muren zit, is het niet datgene wat je met een reguliere controle meeneemt', aldus de wethouder.

En wij Alphenaren betalen er waarschijnlijk weer voor - Ria Schansman

'Ik vind het heel bizar', meent de gepensioneerde Ria Schansman. 'En wij Alphenaren betalen er waarschijnlijk weer voor.' Van Zuylen: 'Wij zien dit als enige reële optie om in de toekomst van een mooi theater te kunnen genieten, waar heel veel mensen gebruik van maken, ook van buiten de gemeente.'

De gemeenteraad beslist op donderdag 26 november of Theater Castellum daadwerkelijk de benodigde miljoenen krijgt. Komende woensdag barst de discussie los tijdens een extra commissievergadering.

Over de brug komen

Ria Schansman denkt dat er niets anders op zit dan met het miljoenenbedrag over de brug te komen. 'Het theater sluiten vind ik eigenlijk ook geen optie.' Naast haar knikt echtgenoot Eric instemmend. 'Een mooi theater met een bioscoop. Dat zou ik graag willen houden', zegt hij zittend met een kop koffie.

Alphen zonder Castellum. Ook de langsfietsende Roy Keller moet er niet aan denken. En de kosten? 'We hebben een gemeentehuis, ik wil niet weten wat dat gekost heeft. En dan gaan we eikelen over een theater... Nee, hoor. Hier moet je absoluut geld voor uitgeven. Dat is heel belangrijk.'

