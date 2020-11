Herman maakte 250 foto's van een stil Delft tijdens de lockdown

Herman Zonderland ging op pad en legde van alles vast. Daar lag ook de uitdaging in. 'Want wanneer is een leeg plein een "leeg plein in coronatijd"? Met die gedachte trok ik in eerste instantie de stad in. Het verwonderde me wat ik allemaal zag.'

Delft, zaterdagavond 16 mei | Foto: Herman Zonderland

Hij maakte aanvankelijk een blog waarop hij de foto's van de eerst lockdownperiode deelde. 'Na een week of vier merkte ik steeds meer, dat ik beelden maakte voor mensen die het niet konden zien. Vanwege hun werk in de zorg, omdat ze gewoon opgesloten zaten in een verzorgingstehuis of niet naar buiten durfden', legt de Delftse fotograaf uit.

Delft, 19 maart | Foto: Herman Zonderland

De wereld buiten was ineens helemaal veranderd

Zonderland maakte steeds meer foto's met deze groep in het achterhoofd. 'Dus ik ben niet een ziekenhuis of een verzorgingstehuis in geweest. Want ik heb met name gefotografeerd wat zij niet konden zien. De wereld buiten was ineens helemaal veranderd. Met die blik en dat oog heb ik rondgelopen. Het is voor de mensen die het te druk hadden in die verzorgingstehuizen om te zien hoe die stad veranderde.'

Delft, 19 mei | Foto: Herman Zonderland

'Iedereen vond het natuurlijk een hele bijzondere tijd en had dit nog nooit meegemaakt. De sfeer was ook heel gemoedelijk in de stad. Toen was dat wel heel sterk. In eerste instantie viel me de vitaliteit de horecaondernemers op.'

'Want die stonden ineens buiten. Het was fantastisch weer en die waren maar aan het schuren geslagen en een paar dagen later zag ik ze lakken. En ik zag mensen met hogedrukspuiten. Toen het langer duurde en de tafeltjes waren gelakt begonnen ze binnen te verbouwen.'

Delft 1 april 2020 | Foto: Herman Zonderland

Delft, 1 juni, horeca opent haar deuren | Foto: Herman Zonderland

Delft, 30 mei | Foto: Herman Zonderland

Schermen en strepen

'Je zag de rood-witte linten verschijnen in de straten. De provisorische strepen op de grond. En op een gegeven moment verschenen de schermen in de winkels. Die waren er eerst niet en opeens zaten alle winkeliers achter schermen. Op een gegeven moment ging ik dus ook die winkeliers portretteren achter een soms provisorische plastic gordijn en daar kreeg ik ook alle medewerking voor. '

Delft | Foto: Herman Zonderland

'Toen na een paar weken de winkels weer voorzichtig opengingen verschenen in Delft blauwe matten voor de winkels. De mat werd uitgerold voor koning klant. Dat had ik nog nooit in de stad gezien. En zo was er elke dag, elke week wel wat.'

Delft, 4 april 2020 | Foto: Herman Zonderland

Donaties

Langzamerhand vatte Zonderland het plan op om te zorgen dat het fotoboek over de coronatijd dat op stapel stond, ook bij de mensen voor wie hij fotografeerde zou komen. 'We hebben het plan opgevat om een project te starten dat er naast de verkoop van de boeken een pot met geld komt door middel van donaties.

We hebben inmiddels een heel zooitje verkocht en de die pot groeit steeds. Het gaat nu om ongeveer honderdvijftig boeken. Die boeken gaan we dus ook uitdelen aan de zorgmedewerkers in en rondom Delft.'

Delft, netjes in je vak op de markt 4 april 2020 | Foto: Herman Zonderland

Delft, 26 augustus | Foto: Herman Zonderland