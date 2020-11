Raymond van Barneveld opent dartswinkel in Den Haag: 'Een klein museumpje'

Na het aankondigen van zijn comeback heeft darter Raymond van Barneveld er nog een uitdaging bij. Zaterdag opent hij zijn eigen dartswinkel in Den Haag, waar de dartslegende ook clinics gaat geven. 'Ik heb zoiets altijd al willen doen, maar nu heb ik er meer tijd voor', vertelt Barneveld in het programma Muijs in de Middag op Radio West.

Barney's Darts en Trophies opent morgen de deuren aan de Goudsbloemlaan in Den Haag. Van Barneveld zal regelmatig zelf in de winkel staan. 'Het is niet zo dat ik er elke dag ben, maar we gaan wel aankondigen dat ik er aantal keer per maand sta', zegt de darter. 'Dat is leuk voor de bezoekers: een fotootje, een gesprekje, altijd leuk.'

Daarbij zal hij mensen ook adviseren. 'Ik ben niet van alle merken op de hoogte, maar ik ga dat zeker wel doen! Mensen vragen mij al jaren hoe ze nou moeten darten, dat kan ik alleen maar bepalen als ik je zie. Dat gaat nu zeker gebeuren.'

Klein museumpje

Van Barneveld noemt de winkel 'een klein museumpje'. Zijn wereldbekers staan er bijvoorbeeld ook, waar bezoekers mee op de foto kunnen. 'Het is een Barney darts experience met licht en geluid en de bekendste prijzen. Daar kunnen fans mee op de foto gaan. Ik ben heel enthousiast!'

Bezoekers kunnen niet alleen naar de winkel komen voor nieuwe pijlen of een fotomomentje, er zullen ook clinics gegeven worden. 'Voor het bedrijfsleven of voor de mensen thuis. Hoe je moet staan enzovoort.'

Comeback

De opening van de winkel wringt volgens de darter niet met zijn comeback. Hij is druk bezig om weer op niveau te komen, en daardoor vliegen ook de kilo's eraf. 'Ik eet geen koolhydraten en dat gaat goed. Ik sta dagelijks op de weegschaal om het strak te houden.'

Maar het is nog een hele klus om weer op hetzelfde niveau te komen. 'Je moet het vergelijken met een voetballer als Bergkamp die een jaar gestopt is en dan weer bij de amateurs moet beginnen. Je hebt niks, je moet opnieuw klimmen. Maar je hebt wel dat talent. Het kan heel snel gaan, of het kan een jarenplan worden.' En hoe vaak hij in de winkel te vinden is, zal daar ook van af hangen. 'Als ik geen tour card haal, dan heb ik ook meer tijd hier.'

LEES OOK: 'Barney mist darts, maar misschien mist hij de schijnwerpers nog wel meer'