Rechter tegen automobilist: 'Dat was een duur jointje voor u'

Er zat ruim 24 uur tussen het moment dat de 22-jarige Delftenaar zijn jointje opstak, en het moment dat hij in Rijswijk op Steenvoordelaan op nieuwjaarsdag 2019 door de politie werd aangehouden. Toch zat er in zijn bloed nog een te hoog cannabisgehalte. 'Dat was een duur jointje voor u', zei de politierechter vrijdag tegen de automobilist.

De politie hield hem op 1 januari vorig jaar aan nadat hij met zijn auto op de verkeerde weghelft van de Steenvoordelaan was beland. Hij was een gevaar op de weg, vonden de agenten. Een bloedtest wees uit dat hij maar een fractie boven de maximaal toegestane hoeveelheid cannabis in zijn lijf had.

Zijn rijbewijs werd toch meteen ingetrokken, en dat kreeg hij niet zomaar terug. Hij moest bij het CBR een psychologische en fysieke test ondergaan. Daar was hij veel tijd en geld aan kwijt. Maar, dat is nog niet alles. Hij moet zich over een jaar opnieuw bij het CBR melden voor nieuwe testen. 'Het heeft me de nodige centjes gekost', verzuchtte de Delftenaar vrijdag.

Portemonnee trekken

De man moest zich ook apart bij de politierechter verantwoorden voor het cannabisgebruik en zijn gevaarlijke rijgedrag. De officier van justitie vond dat de hij opnieuw de portemonnee moest trekken. 'Als iemand door rood rijdt, moet hij hier ook gewoon tweehonderd euro betalen.'

Tegen de Delftenaar eiste de aanklager een boete van 300 euro. Bovendien zou de Delftenaar nog een voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden moeten krijgen, voor het geval dat hij nog eens in de fout gaat.

'Een black-out'

De advocate van de Delftenaar betoogde dat het niet duidelijk is dat zijn gevaarlijk rijgedrag op nieuwjaardag 2019 door het jointje van een dag eerder werd veroorzaakt. 'Mijn client had een black-out, het was gewoon onmacht.'

De rechter vond dat er geen bewijs was voor een black-out. 'U moet gewoon niet deelnemen aan het verkeer bij drugsgebruik', zei hij tegen de Delftenaar. 'Daar komen vervelende ongelukken van.' De rechter nam de strafeis van de officier van justitie over.

De laatste

De verdachte vertelde dat het jointje op oudjaarsdag 2018 meteen zijn laatste is geweest. Door alle heisa heeft hij niet meer geblowd. 'Het is allemaal toch nog ergens goed voor geweest.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

