Sporthal Noordwijkerhout compleet verwoest door brand, zwembad gered van vlammen

Een grote uitslaande brand heeft zaterdagochtend sporthal De Schelft in Noordwijkerhout verwoest. Rond 14.20 uur werd het sein brand meester gegeven. De sporthal is verwoest, maar de brandweer heeft wel het zwembad weten te redden. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. 'Dit is een ramp voor Noordwijkerhout', zegt wethouder Sjaak van den Berg van de gemeente Noordwijk tegen mediapartner Bollenstreek Omroep.

De rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. 'Het advies aan omwonenden is ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten', aldus de brandweerwoordvoerder. Vanwege de rook is er een NL-Alert afgegeven voor omwonenden. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen bij de brand. Eventueel neergekomen asdeeltjes kunnen omwonenden daarom zelf afspoelen.

Vanwege de brand komen veel mensen kijken bij de sporthal. De brandweer roept op niet meer naar De Schelft te komen. 'Het wordt hier steeds drukker met toeschouwers, terwijl we ook te maken hebben met corona. Kom dus niet kijken. De brand is uit', schrijft de brandweer op Twitter.

De brand ontstond vermoedelijk in een technische ruimte. Tijdens het uitbreken van de brand werd er gesport op de locatie, maar iedereen heeft het pand op tijd verlaten. De burgemeester noemt de brand in en in triest. ' De Schelft is het kloppend hart van Noordwijkerhout. Vele inwoners komen hier regelmatig om te sporten en voor evenementen, zoals carnaval', aldus Wendy Verkley.

Carnavalsvereniging

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar het zwembad. De Schelft wordt ook altijd gebruikt door carnavalsvereniging De Kaninefaaten voor de carnavalsviering, ook heeft de vereniging haar opslag in het gebouw. 'Daar ligt van alles en dat is nu verloren', zegt voorzitter Richard van den Berg.