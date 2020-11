'Werkloze' succescoaches hopen op telefoontje: 'Lastig om aan de bak te komen'

Op voetbalgebied was tweededivisionist GVVV zijn laatste werkgever. Na drie dienstjaren in Veenendaal sloot hij het niet afgemaakte seizoen 2019-2020 af met een kleurloze klassering als dertiende. Sindsdien is Oosterlee, die al jarenlang lesgeeft op de Alphense basisschool Het Baken, een 'werkloze' trainer.

29 september 2019: GVVV-coach Niek Oosterlee geeft aanwijzingen | Foto: Orange Pictures

'Dat is heel apart, moet ik zeggen. Alles ligt stil. Er worden geen wedstrijden gespeeld, dus trainers verliezen ook geen wedstrijden. Daardoor is de noodzaak om een andere trainer aan te stellen op dit moment niet zo hoog. Een heel vreemde gewaarwording', vindt de man die FC Lisse algeheel amateurkampioen maakte in 2008 en vier jaar later met Rijnsburgse Boys tweede in de topklasse werd, het beste resultaat van de 'Uien' sinds 2009.

Op titelkoers met Katwijk

Zijn collega Jan Zoutman zit in hetzelfde schuitje. De 51-jarige Velserbroeker lag vorig seizoen met Katwijk op titelkoers in de tweede divisie, maar moest na de gestaakte jaargang plaatsmaken voor Telstar-icoon en dorpsgenoot Anthony Correia. Na een kleine twee jaar op de Krom te hebben gewerkt, zit hij nu zonder club.

29 februari 2020: Jan Zoutman, coachend als trainer van Katwijk | Foto: Orange Pictures

Dat heeft volgens hem ook voordelen. 'Je hoort regelmatig over trainers en andere stafleden die besmet raken met het coronavirus. Het risico daarop is een heel stuk kleiner als je geen onderdeel van een team bent', redeneert Zoutman. 'Daarnaast is het een ontzettend rommelig seizoen. Dat maakt het niet makkelijk om trainer te zijn op dit moment. Al is dat ook weer een uitdaging en daar hou ik wel van.'

'Geen club gaat een trainer ontslaan'

Tegelijkertijd kleven er ook nadelen aan als je momenteel geen club hebt, realiseert Zoutman zich terdege. 'Een heel groot nadeel is dat er nu niet veel verschuivingen zijn. Er is geen club die tussentijds een trainer gaat ontslaan. Het is ook heel moeilijk om iemand op basis van een paar wedstrijden eerlijk te beoordelen. Dus het zal voor ons lastiger zijn om aan de bak te komen.'

Met 'ons' doelt hij ook op Oosterlee. Die probeert waar het kan in the picture te blijven. 'Je belt zo hier en daar. Ik heb zo links en rechts wel contacten, die blijf je onderhouden. Maar het is wel heel erg stil op dit moment. Ik zie dat veel clubs de contracten van hun trainers verlengen. Wat dat betreft, is het voor trainers die geen club hebben een vrije kansloze periode. Het is heel moeilijk. Je hoopt dat clubs aan je blijven denken. Dat ze je niet vergeten zijn.'

Groen beeld voor gezicht

Hoe hij zijn voetballoze dagen doorbrengt? 'Heel veel voetbal kijken', antwoordt de Alphenaar. 'Dat begint op vrijdagavond. En als ik zondagavond de tv uit zet, dan heb ik een wedstrijd of acht à negen gezien en zit er een groen beeld voor mijn gezicht. Dat was dan mijn weekend.'

Als een club wat wil, kunnen we altijd om tafel gaan zitten - Niek Oosterlee

Eén ding staat echter als een paal boven water: Oosterlee is nog lang niet klaar als coach. 'Ik ben 58 en ik ben fit. Ik sta graag op het veld, dat mis ik heel erg. Natuurlijk realiseer ik me ook dat ik heel erg verwend ben geweest. Ik heb heel lang met de beste amateurspelers van Nederland mogen werken. Maar ik ben nog ontzettend ambitieus. Dus als een club wat wil, kunnen we altijd om tafel gaan zitten.'

CV om 'u' tegen te zeggen

Zoutman werkt parttime als docent bij de KNVB en geeft voor de voetbalbond ook zo nu en dan les op het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Haarlem. Deze periode gebruikt hij naar eigen zeggen om zich te verbeteren op het gebied van videoanalyses en ook hij kijkt nu 'nóg meer voetbal dan normaal'.

14 mei 2016: Jan Zoutman viert het kampioenschap met Quick Boys in de hoofdklasse | Foto: Orange Pictures

Als trainer in het amateurvoetbal heeft Zoutman een cv om 'u' tegen te zeggen. Eén keer landskampioen met Argon (in 2007), twee landstitels met IJsselmeervogels (2010 en 2011) en het kampioenschap in de hoofdklasse met Quick Boys (2016). Maar weinig oefenmeesters kunnen tippen aan zijn prijzenkast.

'Misschien komt er een derde golf'

En toch zit hij nu in de wachtkamer. 'Ik zit niet elke dag huilend te wachten op de krant of op mijn laptop te kijken of er een plekje vrijkomt. Wat ik wel doe? Ik lees veel boeken, onder andere over hoe het menselijk brein werkt. Zo hoop ik me klaar te stomen voor het geval er morgen weer een club op de stoep staat.'

3 jui 2008: blijdschap bij Niek Oosterlee na de afdelingstitel met FC Lisse | Foto: Orange Pictures

Grote vraag is of er in januari weer gevoetbald gaat worden. Net als de huidige trainers van Katwijk en Scheveningen heeft Oosterlee daar twijfels over. Zijn zwangere dochter werkte dit voorjaar op een corona-afdeling in het ziekenhuis, dus hij weet wat dat met zich meebrengt. 'Ik denk dat er meer boven ons hoofd hangt. Misschien komt er wel een derde golf. Dat klinkt heel pessimistisch, maar daar zou ik niet verbaasd van staan.'

Herfst van carrière

Over zijn eigen toekomst is Oosterlee desalniettemin optimistisch, vertelt hij in de frisse buitenlucht. 'Het is wel heel illustratief: ik sta hier tussen de vallende blaadjes. Je zou gekscherend kunnen zeggen dat ik in de herfst van mijn carrière zit, maar zo voel ik dat helemaal niet. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk de weg naar het veld weer kan vinden en met een groep jongens aan de slag kan gaan.'

19 februari 2011: Jan Zoutman en collega-trainer Niek Oosterlee na IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys | Foto: Orange Pictures

Aanbiedingen heeft Zoutman wel gehad in de afgelopen maanden (‘ook uit het buitenland’), maar geen enkele club werd concreet. Ik zou toch wel zo snel mogelijk een club willen trainen. Het liefst op een zo hoog mogelijk niveau.' Of hij ervoor vreest dat zijn carrière als een spreekwoordelijke nachtkaars uitgaat? 'Dat lijkt me niet, als je geëindigd bent als koploper van de tweede divisie.' Grappend: 'Ik ben een jonge trainer, ik ga nog járen mee.'

LEES OOK: Stilte in Katwijk op dag van Katwijk - Quick Boys: 'Waardeloos dat derby niet wordt gespeeld'