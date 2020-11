Burgemeester overstelpt met kindertekeningen voor Sinterklaas: 'Dit is wel heel speciaal'

De burgemeester komt de hoge trap in het stadhuis opgelopen. Ze is op weg naar haar kamer en draagt een enorme doos in Sinterklaaspapier verpakt: het is de brievenbus uit de hal waar kinderen van Alphen aan den Rijn hun tekening in kunnen gooien. 'Ik vind dat er al veel zijn', zegt ze blij verrast. 'Het is nog geen week geleden dat het Sinterklaasjournaal de oproep aan de kinderen deed.' Liesbeth Spies kijkt vertederd naar een tekening met een piepkleine Sinterklaas en een Pietje die onderaan het A4-papier een bruine zak en een groot cadeau omhoog houden.

'Dit is wel heel speciaal', zegt de burgemeester. 'Ik heb aan Sinterklaas beloofd dat ik al die tekeningen bij hem zal brengen.' Dat er nu geen intocht is in Alphen aan den Rijn is jammer, maar de burgemeester zegt: 'Het belangrijkste is dat Sinterklaas wel komt. En dat je het feest toch kunt vieren. Sinterklaas heeft niet verklapt of hij nog op zijn paard door Alphen aan den Rijn, Boskoop, Hazerswoude of Koudekerk komt. Daar zou ik ook maar geen rekening mee houden. Maar Sinterklaas is natuurlijk heel knap en weet van ieder kind waar die woont.' Burgemeester Spies verwacht dan ook dat de meeste kinderen een cadeautje zullen krijgen.

Alle tekeningen mee

Spies geeft de tekeningen aan de Sint voordat hij terugkeert naar Spanje. 'Het leukste is denk ik wel op zijn verjaardag.' Dan is de boot leeg en zijn alle cadeautjes eruit, dan kunnen alle tekeningen mee. Kinderen uit het hele land kunnen bij hun eigen burgemeester hun tekeningen voor de Sint inleveren op het stadhuis. In Alphen aan den Rijn staat de brievenbus in de stadhuishal, met daarnaast een schaal vol chocolademunten, Voor elk kind één.

