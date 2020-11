Coronavirus: 8 miljoen extra om tekorten voedselbanken te voorkomen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

Extra coronasteun NOC*NSF voor sportbonden

NOC*NSF stelt voor komend jaar vanwege de coronacrisis 6 miljoen euro extra beschikbaar voor de sportbonden. Dat voorstel van het bestuur van de sportkoepel werd maandag tijdens de algemene vergadering goedgekeurd. Het zogenoemde corona-noodfonds zal in 2021 gebruikt worden om de financiële positie van de sportbonden te versterken.

Het fonds werd eerder dit jaar, tijdens de eerste coronagolf in Nederland, opgericht en moet als vangnet functioneren voor sportbonden die vanwege de crisis in acute betalingsproblemen zouden komen. De leden stemden in met de aanpassing van het bestedingsplan. Het grootste deel van het geld wordt ingezet als aanvulling op de basisfinanciering.

'Coronavaccin eerst naar zorgmedewerkers en kwetsbare groepen'

Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan wil het kabinet dat zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd worden. Bij een tweede partij vaccins worden ook mensen met vitale beroepen ingeënt tegen het virus. Pas daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt. Dat blijkt uit een notitie die een deel van de ministerraad dinsdag bespreekt en waarvan de strekking bekend is bij NRC.

Het gaat bij die eerste groep om naar schatting 3,5 miljoen mensen. Onder 'kwetsbaren' worden mensen geschaard die ouder zijn dan 70 jaar én niet zelfredzaam zijn, volwassenen met risicovolle aandoeningen (zoals suikerziekte, hartpatiënten, longziekten) en mensen met ernstig overgewicht.

Zo'n 8 miljoen extra om tekorten voedselbanken te voorkomen

Om te voorkomen dat voedselbanken zonder voedsel komen te zitten, trekt het kabinet naar verwachting zo'n 8 miljoen euro uit. Door de coronacrisis zullen veel meer mensen voor hun eten moeten aankloppen bij de voedselbank. Het kabinet stak daarom eerder al geld in de voedselbanken.

Voor de nieuwe impuls doet het kabinet een beroep op een Europees potje tegen armoede.

Vraag naar beveiligers neemt toe door coronamaatregelen

Bij het beveligingsbedrijf van Emill de Waal in Leiderdorp is het drukker dan normaal: 'Wij zagen in het voorjaar het werk afnemen doordat scholen die wij beveiligden dicht gingen. Nu is er extra vraag vanuit winkels, ziekenhuizen en zorginstellingen. Die vraag kunnen we met ons eigen personeel niet aan. Ik moet extra mensen inhuren.'

Raad voor Cultuur: maak subsidieperiode deze keer langer

De gebruikelijke vierjaarlijkse periode waarover kunst- en cultuurinstellingen rechtstreeks subsidie van het Rijk krijgen, moet deze keer langer gaan duren. De komende periode moet niet van volgend jaar tot en met 2024 beslaan, maar bijvoorbeeld tot en met 2026. Dat stelt de Raad voor Cultuur voor in een nieuw advies. Gemeenten en provincies zouden dit voorbeeld in hun systematieken moeten volgen.

Het huidige systeem van het Rijk, de Basisinfrastructuur ofwel de BIS geheten, is toch al aan een opfrisbeurt toe en daar komt de coronacrisis nog eens bovenop, geeft de Raad als redenen. Er moet meer tijd komen voor aanpassingen en oplossingen.

Corona-expert verwacht lange lockdown

De huidige lockdown zou wel eens tot januari kunnen gaan duren. Dat is de angst van Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 'In dit tempo duurt het nog zes weken voor we de gewenste besmettingsgraad hebben. De vraag is of de maatschappij dat gaat volhouden.'

Nederland kan 3 miljoen doses krijgen van coronavaccin Moderna

De Europese Unie heeft met farmaceut Moderna een voorlopige deal voor 80 miljoen doses van diens coronavaccin, waarmee opnieuw positieve testresultaten zijn behaald. Vaccins waarvoor contracten zijn afgesloten worden na definitieve goedkeuring volgens een vaste verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Nederland kan in dit geval rekenen op ruim 3 miljoen stuks (3,89 procent).

Moderna meldt dat voorlopige onderzoeksresultaten erop wijzen dat het potentiële vaccin voor 94,5 procent effectief is. De resultaten van een eerste veiligheidsproef, die eind september werden gepubliceerd, waren ook al veelbelovend. Het middel bleek goed aan te slaan bij ouderen, die gezien hun relatieve kwetsbaarheid een belangrijke doelgroep zijn. De bijwerkingen bleken vergelijkbaar met die van de griepprik.

Zorgminister Hugo de Jonge spreekt van 'hoopvolle tussentijdse onderzoeksresultaten'. Hij juicht het toe dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA ook het vaccin van Moderna versneld wil beoordelen. 'Zo houden we de vaart erin en is er straks snel duidelijkheid over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vaccins.'

Aantal nieuwe besmettingen daalt voor derde dag op rij

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4873 positieve tests geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op zondag 5457 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is maandag bijgesteld naar 5449.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45, evenveel als de dag ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

'Coronavirus veroorzaakt schade aan ademspier bij ernstig zieken'

Bij Covid-patiënten die erg ziek zijn, beschadigt het coronavirus het middenrif, de belangrijkste ademspier. Volgens onderzoek van Amsterdam UMC ontstaan er bij deze patiënten een ontstekingsreactie en bindweefselvorming in deze spier.

'Opvallend is dat we naast de ontstekingsreactie en bindweefselvorming zagen dat bij sommige patiënten het virus in de spiercellen zat. Sommige cellen werden twintig keer groter dan normaal en andere juist heel klein. Dat betekent waarschijnlijk dat het middenrif hard gaat werken tegen het virus', aldus het academische ziekenhuis. Volgens Amsterdam UMC is dit wereldwijd het eerste onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 voor het middenrif.

Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt licht

Ziekenhuizen behandelen iets meer coronapatiënten dan op zondag. Het aantal opgenomen patiënten steeg met 36 naar 2130. 'Maar het overall beeld is gunstig, van een geleidelijke daling', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ten opzichte van vorige week maandag is de bezetting met 8 procent gedaald.

Als de huidige daling zich doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer 900 coronapatiënten behandelen, verwacht Kuipers, maar dan zijn de problemen nog niet verholpen.

Moderna: coronavaccin voor 94,5 procent effectief

Een coronavaccin van de farmaceut Moderna is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting met het coronavirus. Dat laat het bedrijf maandag weten.

Moderna werkt aan het vaccin mRNA-1273. Europese landen hebben alvast tientallen miljoenen doses daarvan besteld.

WHO: vaccin zal niet genoeg zijn om pandemie te stoppen

Een vaccin zal op zichzelf niet genoeg zijn om de coronapandemie te stoppen. 'Een vaccin zal de andere middelen die we hebben aanvullen, niet vervangen', zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De pandemie raast nog steeds voort nadat het virus begin dit jaar de kop op stak, met wereldwijd inmiddels 54 miljoen besmettingen en meer dan 1,3 miljoen sterfgevallen. Volgens de WHO zijn zaterdag 660.905 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld aan de VN-gezondheidsorganisatie, waarmee een nieuw record werd vastgesteld. Dat aantal, en de 645.410 geregistreerde gevallen op vrijdag, overtrof het vorige dagelijkse record van 614.013 op 7 november.

Tedros zei dat de aanvoer van het vaccin aanvankelijk beperkt zal zijn, waarbij 'gezondheidswerkers, ouderen en andere risicogroepen de prioriteit moeten krijgen. Dat zal hopelijk het aantal sterfgevallen verminderen en de gezondheidsstelsels in staat stellen het aan te kunnen'.

Maar hij waarschuwde: 'Dan heeft het virus nog steeds veel bewegingsruimte. De monitoring zal moeten doorgaan, mensen moeten nog getest, geïsoleerd en verzorgd worden, contacten moeten nog steeds getraceerd worden.'

Medicijnwaakhond kijkt versneld naar derde coronavaccin

De Europese toezichthouder voor medicijnen kijkt alvast of een derde coronavaccin geschikt is om op de markt te brengen. Het middel van het Spaanse Moderna krijgt een versnelde beoordeling, een zogeheten rolling review, maakte het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bekend. Als het middel mRNA-1273 goed werkt, kan het sneller ingezet worden om coronabesmettingen te voorkomen.

Normaal gesproken vragen medicijnfabrikanten pas om toelating wanneer de proeven met een nieuw middel helemaal afgerond zijn. Zodra al het papierwerk binnen is, beginnen de toezichthouders met het bestuderen van de uitkomsten en beslissen ze of het middel op de markt mag komen. Bij een rolling review kijken de toezichthouders mee over de schouders van de farmaceuten terwijl hun gegevens binnenkomen.

Nog steeds weinig vliegverkeer op Schiphol door corona

Het vliegverkeer op Schiphol lag in oktober opnieuw op een extreem laag niveau. Vanwege de coronapandemie bedroeg de hoeveelheid vluchten minder dan de helft vergeleken met een jaar terug. Daarbij kwam het aantal reizigers op jaarbasis 82 procent lager uit, op ruim 1,1 miljoen passagiers.

Hiermee was het beeld in oktober nog iets somberder dan in september, toen de terugval in passagiers bijna 80 procent bedroeg. Net zoals eerder dit jaar heeft de tweede golf van coronabesmettingen tot toegenomen reisrestricties en afgenomen reisbereidheid geleid. Gedurende oktober is het aantal vluchten en passagiers daarom geleidelijk afgenomen. De drukste dag van de maand telde 748 vliegtuigbewegingen en bijna 48.000 passagiers, terwijl de rustigste dag 491 vliegtuigbewegingen en nog geen 25.000 passagiers telde.

Ziekenhuizen: 1 miljard nodig om uitgestelde zorg in te halen

Ziekenhuizen denken 1 miljard euro extra nodig te hebben om alle zorg die door corona wordt uitgesteld te kunnen inhalen. Dat zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in het vakblad Zorgvisie. Huisartsen verwijzen nu 20 tot 40 procent minder mensen door dan voor de coronacrisis. In de zomer zijn achterstanden die tijdens de eerste coronagolf zijn ontstaan, deels ingehaald. Maar omdat nu weer een groot deel van de reguliere behandelingen niet worden uitgevoerd, is dat alweer teniet gedaan, aldus Melkert.

Het extra geld is nodig om extra mensen te kunnen inhuren als de tweede golf onder controle is, en om mensen te betalen die langer moeten doorwerken. 'Ziekenhuizen willen onbelemmerd alles uit de kast halen om de inhaalzorg zo snel mogelijk weg te werken', zegt Melkert in Zorgvisie. 'Daarbij moeten ze niet belemmerd worden door geldtekort.'

'Waar halen we de docenten vandaan?'

'Het is hartstikke fijn dat er extra geld komt, maar doe er ook extra docenten bij. Want dat wordt de volgende zoektocht, waar haal je die zo snel mogelijk vandaan. Alleen geld is niet genoeg', zegt Maria van der Welie, directeur van de vmbo-afdeling van scholengemeenschap Goudse Waarden maandagochtend in een eerste reactie dat er extra geld naar het onderwijs gaat. 'Er is veel lesuitval. We hebben veel docenten die thuiszitten en best een grote groep leerlingen die thuiszit.'

Basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo krijgen daarvoor samen 210 miljoen euro extra, meldt de Rijksoverheid maandag. Met de miljoeneninjectie hoopt het kabinet iets te doen tegen de hoge lesuitval in het onderwijs. Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om te voorkomen dat klassen tijdens de corona-epidemie om de haverklap naar huis moeten.

'Werk- en leefsituatie door corona drastisch veranderd'

Maatregelen tegen werkstress waren al nodig, maar met de 'drastisch' veranderde werk- en leefsituatie van werknemers door de coronacrisis wordt de noodzaak ervan extra duidelijk. Dat concluderen onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. De kosten van werkstress zijn voor werkgevers "onverminderd" hoog.

Door de coronacrisis veranderden de persoonlijke omstandigheden en die werkten ontregelend, zeggen de onderzoekers. Zo kwamen ouders ineens met kinderen thuis te zitten omdat de scholen waren gesloten.

De onderzoekers waarschuwen nu voor de mentale gevolgen van de tweede golf besmettingen, Dit omdat mentale druk het voornaamste kenmerk is van burn-outklachten. In verschillende sectoren is door de coronacrisis sprake van meer druk. In het onderwijs, ICT en in de zorg kampen werknemers het vaakst met burn-outklachten.

Burgemeesters worden bijgepraat over nieuw coronabeleid

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, worden maandag bijgepraat over het nieuwe coronabeleid dat minister-president Mark Rutte en coronaminster Hugo de Jonge dinsdagavond bekend zullen maken. Op 18 november loopt de termijn van de twee weken geleden ingestelde extra strenge maatregelen af.

Met de voorzitters van de veiligheidsregio's wordt gesproken over versoepeling of mogelijk ook verzwaring van maatregelen. Zo mogen musea, bibliotheken en dierentuinen weer openen. Over het maximale aantal mensen dat bij elkaar mag zijn op straat besluit het kabinet waarschijnlijk dinsdag.

De burgemeesters bespreken ook de actuele stand van zaken rondom de coronabesmettingen. Vorige week maandag dachten de burgemeester dat ze deze week 'iets zinnigs' zouden kunnen zeggen over het vieren van kerstmis. 'Het wordt niet de kerst zoals we die van vorig jaar kennen. Het ziet er in elk geval anders uit', aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Miljoeneninjectie voor extra leraren

Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om te voorkomen dat klassen tijdens de corona-epidemie om de haverklap naar huis moeten. Basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo krijgen daarvoor samen 210 miljoen euro extra.

Met de miljoeneninjectie hoopt het kabinet iets te doen tegen de hoge lesuitval in het onderwijs. Ook moet zo de werkdruk van leraren verminderen. Met het geld kunnen scholen meer leraren aanstellen, ondersteunend personeel betalen of gastdocenten inhuren. Zo kunnen ze in coronatijd hun werk goed blijven doen.

De problemen op scholen zijn groot. Veel klassen worden naar huis gestuurd of lessen vallen uit omdat de leraar ziek is of in quarantaine moet. Vervanging is er niet altijd. Ook is de werkdruk hoog omdat er als gevolg van de 1,5 meterregel bij onder meer beroepsopleidingen minder studenten in het leslokaal mogen, waardoor er meer lessen moeten worden gegeven.

Het geld komt per 1 januari beschikbaar, zodat scholen na de kerstvakantie de problemen kunnen aanpakken. Dat zal niet makkelijk worden: door het lerarentekort is er in sommige regio’s al jaren een schreeuwend tekort aan bevoegde onderwijzers.

’Zorgen om kinderen door coronacrisis’

Meer dan zes op de tien ouders maakt zich grote zorgen om de ontwikkeling van hun thuiswonende kinderen en jongeren. De coronacrisis laat diepe sporen na bij minderjarigen, blijkt uit onderzoek in opdracht van Terre des Hommes waarover De Telegraaf schrijft.

De stichting presenteert maandag de bevindingen van het onderzoek, dat eind oktober werd uitgevoerd door Kien Onderzoek, onder ruim 1100 Nederlanders met thuiswonende kinderen jonger dan achttien jaar. Liefst 62,3 procent maakt zich zorgen over de impact van de coronacrisis op de eigen kinderen. De grootste zorgen zijn er over het oplopen van een onderwijsachterstand (58,8 procent), gevolgd door het (te) veel tijd besteden achter een beeldscherm (44,8 procent).

Een andere belangrijke uitkomst is dat ruim vier op de tien ouders (43,1 procent) bezorgd zijn dat hun kinderen steeds minder sociale contacten hebben en dat daarmee ook hun sociale vaardigheden afnemen.

'Bijna alle bowlingbanen in Nederland staan op omvallen'

De bowlingbaansector verkeert door de coronamaatregelen in de grote problemen. Dat stelt voorzitter Frits van Dijk van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) tegen Hart van Nederland. De branche hoopt op snelle versoepelingen waardoor ze in ieder geval weer drank en eten mag serveren aan klanten.

'We moeten minimaal terug naar een situatie dat horeca weer open is. Onze klanten mogen nu wel komen bowlen, maar moeten zelf hun drinken meenemen", aldus Van Dijk. "Klanten kopen hun drinken daarom bij een snackbar naast de bowling. Daar mogen ze vanwege de maatregelen juist weer niet binnen zitten. Het is van de ratten besnuffeld.'

Onderneemster Monique Wirtz weet niet of ze het nog langer volhoudt. 'Als ik voor 1 december niet open mag en geen eten en drinken mag verkopen, kan ik niet meer open", vertelt Wirtz. "Het is gewoon niet meer op te brengen. Ik heb elke maand zo’n 40.000 tot 50.000 euro vaste lasten, terwijl er maar 1000 euro binnenkomt.'

5457 nieuwe besmettingen, 478 minder dan gisteren

Volgens het RIVM meldde zondagmiddag 5457 nieuwe coronabesmettingen in ons land. Dat zijn er 478 minder dan zaterdag. In de ziekenhuizen zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen, dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er 163. Op de intensive care zijn 22 nieuwe patiënten opgenomen, 10 opnames minder dan zaterdag. In totaal liggen er nu 2094 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 585 op de intensive care.

