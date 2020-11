Coronavirus: Miljoeneninjectie voor extra leraren, 5457 nieuwe besmettingen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

Extra grote stickers in Den Haag

'Werk- en leefsituatie door corona drastisch veranderd'

Maatregelen tegen werkstress waren al nodig, maar met de 'drastisch' veranderde werk- en leefsituatie van werknemers door de coronacrisis wordt de noodzaak ervan extra duidelijk. Dat concluderen onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. De kosten van werkstress zijn voor werkgevers "onverminderd" hoog.

Door de coronacrisis veranderden de persoonlijke omstandigheden en die werkten ontregelend, zeggen de onderzoekers. Zo kwamen ouders ineens met kinderen thuis te zitten omdat de scholen waren gesloten.

De onderzoekers waarschuwen nu voor de mentale gevolgen van de tweede golf besmettingen, Dit omdat mentale druk het voornaamste kenmerk is van burn-outklachten. In verschillende sectoren is door de coronacrisis sprake van meer druk. In het onderwijs, ICT en in de zorg kampen werknemers het vaakst met burn-outklachten.

5457 nieuwe besmettingen, 478 minder dan gisteren

Volgens het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 5457 nieuwe coronabesmettingen gemeld in ons land. Dat zijn er 478 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen, dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren waren dat er 163. Op de intensive care zijn 22 nieuwe patiënten opgenomen, 10 opnames minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2094 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 585 op de intensive care.

Burgemeesters worden bijgepraat over nieuw coronabeleid

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, worden maandag bijgepraat over het nieuwe coronabeleid dat minister-president Mark Rutte en coronaminster Hugo de Jonge dinsdagavond bekend zullen maken. Op 18 november loopt de termijn van de twee weken geleden ingestelde extra strenge maatregelen af.

Met de voorzitters van de veiligheidsregio's wordt gesproken over versoepeling of mogelijk ook verzwaring van maatregelen. Zo mogen musea, bibliotheken en dierentuinen weer openen. Over het maximale aantal mensen dat bij elkaar mag zijn op straat besluit het kabinet waarschijnlijk dinsdag.

De burgemeesters bespreken ook de actuele stand van zaken rondom de coronabesmettingen. Vorige week maandag dachten de burgemeester dat ze deze week 'iets zinnigs' zouden kunnen zeggen over het vieren van kerstmis. 'Het wordt niet de kerst zoals we die van vorig jaar kennen. Het ziet er in elk geval anders uit', aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Miljoeneninjectie voor extra leraren

Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om te voorkomen dat klassen tijdens de corona-epidemie om de haverklap naar huis moeten. Basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo krijgen daarvoor samen 210 miljoen euro extra, meldt het AD.

Met de miljoeneninjectie hoopt het kabinet iets te doen tegen de hoge lesuitval in het onderwijs. Ook moet zo de werkdruk van leraren verminderen. Met het geld kunnen scholen meer leraren aanstellen, ondersteunend personeel betalen of gastdocenten inhuren. Zo kunnen ze in coronatijd hun werk goed blijven doen.

De problemen op scholen zijn groot. Veel klassen worden naar huis gestuurd of lessen vallen uit omdat de leraar ziek is of in quarantaine moet. Vervanging is er niet altijd. Ook is de werkdruk hoog omdat er als gevolg van de 1,5 meterregel bij onder meer beroepsopleidingen minder studenten in het leslokaal mogen, waardoor er meer lessen moeten worden gegeven.

Het geld komt per 1 januari beschikbaar, zodat scholen na de kerstvakantie de problemen kunnen aanpakken. Dat zal niet makkelijk worden: door het lerarentekort is er in sommige regio’s al jaren een schreeuwend tekort aan bevoegde onderwijzers.

’Zorgen om kinderen door coronacrisis’

Meer dan zes op de tien ouders maakt zich grote zorgen om de ontwikkeling van hun thuiswonende kinderen en jongeren. De coronacrisis laat diepe sporen na bij minderjarigen, blijkt uit onderzoek in opdracht van Terre des Hommes waarover De Telegraaf schrijft.

De stichting presenteert maandag de bevindingen van het onderzoek, dat eind oktober werd uitgevoerd door Kien Onderzoek, onder ruim 1100 Nederlanders met thuiswonende kinderen jonger dan achttien jaar. Liefst 62,3 procent maakt zich zorgen over de impact van de coronacrisis op de eigen kinderen. De grootste zorgen zijn er over het oplopen van een onderwijsachterstand (58,8 procent), gevolgd door het (te) veel tijd besteden achter een beeldscherm (44,8 procent).

Een andere belangrijke uitkomst is dat ruim vier op de tien ouders (43,1 procent) bezorgd zijn dat hun kinderen steeds minder sociale contacten hebben en dat daarmee ook hun sociale vaardigheden afnemen.

'Bijna alle bowlingbanen in Nederland staan op omvallen'

De bowlingbaansector verkeert door de coronamaatregelen in de grote problemen. Dat stelt voorzitter Frits van Dijk van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) tegen Hart van Nederland. De branche hoopt op snelle versoepelingen waardoor ze in ieder geval weer drank en eten mag serveren aan klanten.

'We moeten minimaal terug naar een situatie dat horeca weer open is. Onze klanten mogen nu wel komen bowlen, maar moeten zelf hun drinken meenemen", aldus Van Dijk. "Klanten kopen hun drinken daarom bij een snackbar naast de bowling. Daar mogen ze vanwege de maatregelen juist weer niet binnen zitten. Het is van de ratten besnuffeld.'

Onderneemster Monique Wirtz weet niet of ze het nog langer volhoudt. 'Als ik voor 1 december niet open mag en geen eten en drinken mag verkopen, kan ik niet meer open", vertelt Wirtz. "Het is gewoon niet meer op te brengen. Ik heb elke maand zo’n 40.000 tot 50.000 euro vaste lasten, terwijl er maar 1000 euro binnenkomt.'

