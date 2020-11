Coronavirus: Ziekenhuis Reinier de Graaf vraagt om respect

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

'We zijn er nog lang niet'

Het aantal coronabesmettingen in Nederland daalt nu al een paar dagen, maar Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en lid van het Red Team - dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronacrisis - benadrukt 'dat we er nog lang niet zijn'. Dat zei hij dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Het is een hoopvol teken, maar we zitten nu op 4000 tot 5000 besmettingen per dag. Ik ben pas gerust als we onder de 850 per dag zitten. Dan is het voor de GGD weer mogelijk om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren, want we willen niet naar een derde golf.'

Ziekenhuis Reinier de Graaf vraagt om respect in campagne

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft start een campagne onder de naam Respect om mensen ertoe te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Na alle waardering tijdens de eerste coronagolf krijgen de medewerkers van het ziekenhuis nu steeds vaker te maken met patiënten en bezoekers die de maatregelen niet opvolgen. Met de slogan: 'Wij blijven overeind voor jou! Houd jij je aan de regels voor ons?' hoopt het ziekenhuis de bezoekers en patiënten te bereiken. Vijf zorgprofessionals van verschillende afdelingen vertellen in de campagne waarom zij tot het uiterste gaan om in deze zware coronatijd zelf overeind te blijven. Daarnaast leggen ze het belang van de coronamaatregelen uit en wat het onbegrip dat zij ervaren persoonlijk met hen doet.

Miljoenen voor NPO om theater op de buis te brengen

Het kabinet steekt tien miljoen euro extra in de publieke omroep om 'het grootste podium van Nederland' beschikbaar te maken voor de noodlijdende cultuursector. Met het geld gaat de NPO zendtijd vrijmaken om voorstellingen en andere grote producties, die door de coronacrisis in theaters niet door kunnen gaan, op tv uit te zenden.Het is volgens het AD één van de manieren waarop het kabinet de eerste zes maanden van 2021 de 482 miljoen euro voor het tweede steunpakket voor de culturele sector wil inzetten. Waar het eerste steunpakket van 300 miljoen euro vooral ten goede kwam van podia, theaters, poptempels en musea moeten de artiesten zélf vooral profiteren van dit steungeld.

Mark Rutte en Hugo de Jonge geven weer coronapersconferentie

Grote nieuwe coronamaatregelen worden er niet verwacht, maar premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een coronapersconferentie. Mogelijk dat de bewindslieden wel een voorschot nemen op de feestdagen in december.

Aantal nieuwe coronagevallen iets lager dan vorige week

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen, maar de afname gaat niet zo snel als vorige week. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk 35.000 tot 40.000 positieve tests geregistreerd. Vorige week kwamen er 43.621 meldingen van positieve coronatests binnen en de week daarvoor 64.087 meldingen.Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de zes dagen sinds de vorige update registreerde het instituut ruim 33.000 positieve tests en 393 sterfgevallen.

Kabinet wil waken voor te snel optimisme voor feestdagen

We moeten er niet op rekenen dat we al snel in ruime kring kunnen samenkomen met de feestdagen. Dat voorbehoud zal dinsdagavond volgens De Telegraaf klinken tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid). Want al daalt het aantal coronabesmettingen gestaag, de regering wil waken voor te snel optimisme.

Extra coronasteun NOC*NSF voor sportbonden

NOC*NSF stelt voor komend jaar vanwege de coronacrisis zes miljoen euro extra beschikbaar voor de sportbonden. Dat voorstel van het bestuur van de sportkoepel werd maandag tijdens de algemene vergadering goedgekeurd. Het zogenoemde corona-noodfonds zal in 2021 gebruikt worden om de financiële positie van de sportbonden te versterken. Het fonds werd eerder dit jaar, tijdens de eerste coronagolf in Nederland, opgericht en moet als vangnet functioneren voor sportbonden die vanwege de crisis in acute betalingsproblemen zouden komen. De leden stemden in met de aanpassing van het bestedingsplan. Het grootste deel van het geld wordt ingezet als aanvulling op de basisfinanciering.

'Coronavaccin eerst naar zorgmedewerkers en kwetsbare groepen'

Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan wil het kabinet dat zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd worden. Bij een tweede partij vaccins worden ook mensen met vitale beroepen ingeënt tegen het virus. Pas daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt. Dat blijkt uit een notitie die een deel van de ministerraad dinsdag bespreekt en waarvan de strekking bekend is bij NRC.

Het gaat bij die eerste groep om naar schatting 3,5 miljoen mensen. Onder 'kwetsbaren' worden mensen geschaard die ouder zijn dan 70 jaar én niet zelfredzaam zijn, volwassenen met risicovolle aandoeningen (zoals suikerziekte, hartpatiënten, longziekten) en mensen met ernstig overgewicht.

