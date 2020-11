Coronavirus: 'Risico van kerst vieren niet te becijferen'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit liveblog.

Door storing ongeveer duizend nieuwe coronagevallen niet gemeld

Door een nieuwe technische storing bij de GGD'en zijn dinsdag ongeveer duizend nieuwe coronagevallen niet doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het dagcijfer dat de RIVM woensdag publiceert, valt daardoor lager uit. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland bevestigt de storing.

Pfizer: ons coronavaccin is 95 procent effectief

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech is volgens de twee bedrijven effectiever tegen het coronavirus dan eerder gezegd. Het middel beschermt voor 95 procent en niet voor 90 procent, zoals ze vorige week zeiden. Concurrent Moderna meldde maandag dat zijn middel voor 94,5 procent effectief is.

Amateurclubs teleurgesteld: wie komt er voor onze belangen op?

Als gevolg van de coronacrisis mogen de amateurvoetbalclubs niet langer uitkomen in het (professionele) bekertoernooi van de KNVB. 'Dat stuit bij ons toch wel op onbegrip', zegt voorzitter Ton van Marrewijk van Westlandia. 'Jammer dat de amateurs weer de dupe zijn. Misschien was er nog wel ruimte geweest in het programma.' De financiële compensatie van de KNVB noemt hij prettig. 'Maar dat neemt niet weg dat ons een kans wordt ontnomen om iets moois van de beker te maken. Misschien hadden we tegen een profclub kunnen spelen. Zoiets zou enorm veel teweeg brengen. We hadden heel graag een mooie sportieve prestatie willen neerzetten. Nu kan dat niet, in een jaar waarin ons al zoveel ontnomen is.'

Dat had volgens Van Marrewijk best wat minder gekund. 'De sport is al meer dan hard gestraft en wat mij betreft mag de KNVB daar best wat steviger tegenin gaan. De jeugd mag nog voetballen, maar niet in competitie. Boven de achttien kan eigenlijk helemaal niks meer. Als ik zie wat er allemaal wel mag in de samenleving vraag ik me af waarom wij, nota bene in de buitenlucht, niet veel meer ruimte krijgen.'

Van Dissel zit nog met veel vragen over vaccins tegen coronavirus

RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft nog veel vragen over de vaccins tegen het coronavirus. Hij wacht nog steeds op wetenschappelijke publicaties over de onderzoeken naar de vaccins, zei hij woensdag in de Tweede Kamer. Farmaceutische bedrijven zijn vooral in de media naar buiten getreden over de effectiviteit van hun vaccins, zei Van Dissel. Pas als er wetenschappelijk meer bekend wordt over de entstoffen kan hij ook meer zeggen over een mogelijk vaccinatieprogramma.

Van Dissel kan wel iets zeggen over de 'grove lijnen' van een vaccinatieprogram, maar kan nog niet in details treden omdat nog kennis over de vaccins ontbreekt. Het is bijvoorbeeld belangrijk of een vaccin getest is op kwetsbare personen of alleen op gezonde personen, aldus de RIVM-baas. Hij is wel onder indruk van de effectiviteit van de vaccins die tot dusver naar buiten zijn gebracht.

Coronatestservice op de vingers getikt om kans op kruisbesmetting

Het bedrijf Coronatestservice (Q-COMED BV) heeft zich niet gehouden aan hygiënerichtlijnen. Daardoor ontstond het risico dat de mensen die de coronatests afnamen en de mensen die getest werden elkaar besmetten, maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend. Coronatestservice heeft drie locaties, in Badhoevedorp (voorheen Schiphol), in Utrecht en in Almere.

Van Dissel: risico van kerst vieren niet te becijferen

Het risico van kerst vieren met gasten voor de besmettingscijfers is niet 'letterlijk te berekenen'. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat elk contact in principe een risico op nieuwe besmettingen is, maar dat veel afhangt van hoe mensen met de regels omgaan.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om kerst in huiselijke kring te vieren, met maximaal zes gasten van buiten het huishouden. SP-Kamerlid Maarten Hijink wilde van Van Dissel weten wat het risico is dat dit weer een 'katalysator' wordt voor de verspreiding van het virus.

Directeur KNVB baalt van bekertoernooi zonder amateurs

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, baalt dat amateurclubs dit seizoen niet meer kunnen deelnemen aan het KNVB-bekertoernooi. De voetbalbond besloot dinsdagavond 26 amateurclubs uit het speelschema te halen toen bleek dat veel coronamaatregelen voorlopig worden gehandhaafd. 'Dit is absoluut een heel grote teleurstelling, reageert Gudde. Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen."

Premier Mark Rutte vertelde dinsdagavond op een persconferentie dat het amateurvoetbal in ieder geval voor half december niet wordt hervat, vanwege het nog steeds hoge aantal coronabesmettingen. Daardoor kunnen de amateurclubs ook begin december nog niet in actie komen in het KNVB-bekertoernooi. De nationale voetbalbond zag geen andere oplossing meer om met alleen profclubs verder te gaan in het bekertoernooi. De 26 amateurclubs die nog in het bekertoernooi zaten, ontvangen een financiële vergoeding en mogen volgend seizoen aan het bekertoernooi deelnemen.

Longarts: 'Laat coronapatiënten herstellen bij naasten'

'Neem als het kan je moeder in huis, want daarmee maken we bedden leeg.' Die oproep doet afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC Joachim Aerts aan naasten van coronapatiënten. Hij vraagt familieleden zich te ontfermen over patiënten die voldoende zijn hersteld om het ziekenhuis te kunnen verlaten, maar voor wie niet direct nazorg kan worden geregeld.

Advies OMT: Kerstmis met maximaal zes gasten, liefst uit de buurt

Nederlanders moeten Kerstmis in huiselijke kring vieren en mogen maximaal zes gasten buiten het huishouden uitnodigen. Het is beter als deze gasten uit dezelfde regio komen, adviseert de belangrijke deskundigengroep OMT aan het kabinet. Het is uiteindelijk aan de politiek of de coronaregels tijdens Kerstmis worden versoepeld, geven de virologen aan. Maar het is wel belangrijk dat het risico van minder strenge regels voor de verspreiding van het virus steeds wordt benoemd. Als er te veel mensen bij elkaar komen, is de kans groot dat de epidemie weer opleeft, terwijl het aantal besmettingen nu juist daalt.

Experts: noodzaak extra asfalt onzeker vanwege corona

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet pas op de plaats maken met weguitbreidingen. Door de vlucht die thuiswerken en videovergaderen hebben genomen in deze coronatijd zijn miljardeninvesteringen in extra asfalt mogelijk helemaal niet meer nodig, zeggen verkeersdeskundigen tegen actualiteitenprogramma EenVandaag.

Reiziger moet negatieve test tonen bij aankomst in Nederland

Reizigers die in Nederland aankomen worden straks verplicht te bewijzen dat ze getest zijn op het coronavirus. Daaruit moet ook blijken dat ze het virus niet onder de leden hebben. Dat wil althans coronaminister Hugo de Jonge, maar daar is wel een aanpassing van de wet voor nodig. Het verplichten van een negatieve testverklaring kan daardoor pas op zijn vroegst in het voorjaar worden ingevoerd, verwacht de bewindsman.

'Geen perspectief voor de horeca is bijzonder heftig'

De persconferentie die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond hielden, bood de horecaondernemers geen goed nieuws. De horeca blijft voorlopig gesloten. Het aantal coronabesmettingen daalt namelijk wel, maar we zijn er volgens Rutte en de Jonge 'nog lang niet'. 'Je hoopt op duidelijkheid, je wil perspectief als horeca-ondernemer', benadrukte Anil Soekhoe van Koninklijke Horeca Nederland woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Als er dan geroepen wordt dat er geen perspectief gegeven kan worden, is dat bijzonder heftig.'

Hoe lang de horeca nog gesloten moet blijven is onduidelijk. Of de horeca bijvoorbeeld met Kerstmis wel weer mensen kan ontvangen, is de vraag. 'Ik denk dat we met Kerstmis niet open zullen zijn', liet horeca-ondernemer Rene Bogaart weten. En dat zou een hard gelag zijn. 'Kerstmis is een van de extraatjes in het jaar voor ons. Maar dan voor dertig mensen opengaan, heeft geen zin.'

Minder kijkers voor coronapersconferentie

Bijna 5,8 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat is minder dan de vorige keer op 3 november, waar bijna 6,5 miljoen mensen op afstemden, aldus Stichting KijkOnderzoek. De meeste kijkers, bijna vier miljoen, stemden af op de persconferentie op NPO 1. Zo'n 1,3 miljoen mensen zagen het op RTL 4 en 469.000 kijkers schakelden in op SBS6.

Bedrijven snel weer gestopt met maken desinfectiemiddelen

De ongeveer 25 bedrijven die vanwege de coronapandemie desinfectiemiddelen voor de zorg en andere professionele sectoren zijn gaan maken, zijn daar snel weer mee gestopt. Het op een goede manier produceren of verhandelen bleek niet haalbaar of rendabel genoeg. Dat melden de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

'Minder valse meldingen in volgende versie corona-app'

De volgende versie van de app CoronaMelder zal naar verwachting minder valse meldingen geven. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Na een update moet de app obstakels zoals muren en ramen beter opmerken. Nu is het mogelijk dat mensen een melding krijgen van de app, terwijl zij niet in de buurt zijn geweest van iemand anders of zelfs gescheiden waren van diegene door een muur of raam. Wie een notificatie krijgt van de app, wordt dringend geadviseerd tien dagen in thuisisolatie te gaan.

Geen anderhalve meter voor docent en leerling als het niet anders kan

Docenten en ander onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit hoeven geen anderhalve meter afstand te houden als zij anders niet "op gepaste wijze" hun werk kunnen doen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Ook leerlingen en studenten mogen afwijken van de afstandsregel als zij anders geen les kunnen volgen. Op basisscholen hoefden kinderen al geen afstand te houden tot volwassenen.

'Maandelijkse coronatest voor iedereen vanaf maart mogelijk'

Iedereen in Nederland moet zich in maart volgend jaar gemiddeld 1 keer per maand kunnen laten testen op het coronavirus, ongeacht of je klachten hebt of niet. Die 'stip op de horizon' schetst het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Met dit plan moeten er tien miljoen testen per maand kunnen plaatsvinden. Volgens zorgminister Hugo de Jonge gelden voor deze ambitie geen limieten, ook niet in financiële zin.

'Grootste economische krimp opnieuw in regio Haarlemmermeer'

Haarlemmermeer is in het derde kwartaal hard geraakt door de coronacrisis en zag de economie van alle Nederlandse regio's opnieuw het sterkst krimpen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regio is voor een groot deel afhankelijk van luchtvaart en daaraan gerelateerde dienstverlening en kreeg in het tweede kwartaal ook al de hardste klappen. Het statistiekbureau constateert verder dat in alle regio's van Nederland sprake was van een economische achteruitgang, maar dat die minder sterk was dan in het tweede kwartaal. Zo is het bruto binnenlands product (bbp) in vergelijking met een kwartaal eerder toegenomen met 7,7 procent.

Supermarkten na persconferentie: verbazend dat Rutte ons noemt

De opmerking van premier Mark Rutte dat supermarkten meer moeten doen om coronaregels te kunnen naleven, zorgt voor verbazing binnen de sector. Eerder sloeg het kabinet juist een positieve toon aan over de stappen die de branche heeft gezet, stelt directeur Marc Jansen van supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De branche heeft volgens hem 'de touwtjes vanaf augustus weer strakker aangehaald'. Toch zei Rutte dinsdag tijdens de persconferentie dat er in de detailhandel 'echt nog meer gebeuren' moet om coronaregels te handhaven. Daarbij vond hij het belangrijk dat supermarkten meer gaan doen. 'Ik kan heel eerlijk niet bedenken wat supermarkten aan extra maatregelen moeten doen', reageert Jansen. 'We hebben extra mensen aan de deur, overal lopen medewerkers met hesjes die wijzen op de 1,5 meter afstand en met mandjes en winkelwagens wordt het maximaal aantal klanten gecontroleerd.'

KNVB: het is 2 voor 12 voor het amateurvoetbal

KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee heeft teleurgesteld gereageerd op de lichte versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Er mag weer gezamenlijk op 1,5 meter van elkaar door vier personen worden gesport, in plaats van twee, maar het verbod op trainen in een groter groepsverband en ook het spelen van onderlinge oefenwedstrijden blijft voor volwassenen nog altijd van kracht.

Volgens Van der Zee is het inmiddels '2 voor 12' voor het amateurvoetbal. 'Dit is toch een beetje alsof je na 90 minuten een overwinning uit het vuur sleept, maar de wedstrijd bij het laatste fluitsignaal ongeldig wordt verklaard", betoogt hij in een korte reactie op Twitter. 'Ondanks al het werk en al het wachten staan we met lege handen. Overal wordt opgeschaald, maar het voetbal mag alleen van twee naar vier personen op een veld trainen. Voor een teamsport is dat een stap van niets naar bijna niets.'

Mondkapjesplicht per 1 december

De extra maatregelen van twee weken geleden lopen woensdagavond laat af. Dat hebben minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond gezegd. 'We gaan weer terug naar de beperkte lockdown van oktober', zo verklaarde de premier. Er komen geen extra maatregelen, maar de mondkapjesplicht gaat op 1 december in.

De afgelopen twee weken waren onder meer theaters, zwembaden en musea gesloten. Zij mogen vanaf woensdagnacht de deuren weer openen. Ook gaat de groepsgrootte buiten weer naar vier personen en mogen mensen drie in plaats van twee mensen binnen ontvangen.

