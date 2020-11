Coronavirus: Musea en jacht op kaartjes voor tentoonstellingen weer geopend

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

Musea en jacht op kaartjes voor tentoonstellingen weer geopend

De musea gaan donderdag weer open en er is een run op kaartjes voor populaire tentoonstellingen als 'Van onschatbare waarde' in Naturalis. De komende twee weekenden zijn online geen tickets meer beschikbaar.

Naast musea gaan ook pretparken, dierentuinen en bioscopen donderdag weer open. Lees hier wat de coronamaatregelen op dit moment zijn.

Gezondheidsraad komt met advies over benutten vaccin(s)

De Gezondheidsraad komt donderdag met een voorlopig advies aan het kabinet over de vraag hoe om te springen met een vaccin tegen corona, mocht dat tot de markt worden toegelaten. Daarbij wordt nog niet ingegaan op een specifiek vaccin, maar gaat het heel algemeen over elk vaccin dat goed genoeg zal blijken te zijn.

Een advies is nodig, omdat een vaccin zeer waarschijnlijk niet meteen voor iedereen beschikbaar kan zijn. Het advies moet voorzien in een manier waarop 'maximaal gezondheidswinst' kan worden behaald.

Een coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting, zo werd afgelopen week gemeld. Deze week volgden hoopvolle berichten over een vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna.

Voltallige Tweede Kamer wil meer coronabedden in zorghotels

De hele Tweede Kamer wil dat het kabinet zorgt voor meer bedden buiten ziekenhuizen, bijvoorbeeld in zogeheten zorghotels. Daar kunnen coronapatiënten terecht die wel zorg nodig hebben, maar niet ziek genoeg zijn voor een behandeling in het ziekenhuis.

Nu veel hotels door de coronamaatregelen weinig gasten ontvangen, zijn meerdere omgebouwd tot zorghotel. Zo kunnen ze de ziekenhuiszorg ontlasten, maar er zijn volgens de Kamer niet genoeg mensen om er te werken.

Hiervoor willen de partijen mensen inzetten die bijvoorbeeld al ervaring in de zorg hebben maar nu ergens anders werken. Ook mensen die door corona nu zonder werk zitten, zoals mensen uit de horeca of entertainmentsector, zouden er aan de slag kunnen via zogeheten 'crisisbanen'.Er wordt binnenkort gestemd over de CDA-motie die hiertoe oproept.

De Jonge: onderzoeken of versoepelingen voor gevaccineerden mogelijk zijn

Minister De Jonge is geen voorstander van een indirecte vaccinatieplicht, zei hij in het debat in de Kamer over maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De VVD zei in het debat daar over na te willen denken. Maar volgens De Jonge werkt zo'n verplichting eerder averechts en zouden mensen zich dan juist niet willen laten vaccineren.

Wel gaat hij kijken of versoepelingen mogelijk zijn voor bepaalde groepen mensen die zijn ingeënt. Te denken valt aan zorgmedewerkers of mantelzorgers die geen afstand meer hoeven houden als ze zich hebben laten vaccineren.

Coronakaart

