Coronavirus: Stijging in nieuwe besmettingen door storing, strenger toezicht in winkels

Vijfduizend euro voor beste idee voor online bijeenkomst Haagse studenten

De gemeente Den Haag stelt 5000 euro beschikbaar voor het beste idee om studenten online bij elkaar te brengen. Hagenaars worden opgeroepen om een feestelijke, ontroerende of grappige online bijeenkomst te bedenken voor studenten. Een jury van tien personen bepaalt wie het geld krijgt om het plan te realiseren.

De wedstrijd is bedacht om studenten een hart onder de riem te steken. 'Het coronavirus raakt ons allemaal', legt burgemeester Jan van Zanen uit. 'We moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. De hele dag thuiszitten kan zeker soms best lastig zijn. Met deze wedstrijd willen wij Haagse studenten op een digitale manier samenbrengen. Zo houden wij afstand, maar blijven wij in contact.'

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2030 coronapatiënten, 57 minder dan woensdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met 53 af. Op de intensivecareafdelingen kwamen vier bedden van mensen met Covid-19 vrij. Ic's behandelen in totaal nog 555 mensen die ernstig ziek zijn door het virus.

Het afgelopen etmaal zijn twintig patiënten overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Dat gebeurt nog altijd om de drukte zoveel mogelijk te spreiden over het land. Eén van de overgeplaatste patiënten ligt op de ic.

RIVM meldt 5725 coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5725 meldingen gekregen over positieve testresultaten. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen, maar een belangrijke kanttekening hierbij is dat circa duizend van deze meldingen van de vorige dag zijn.

Het RIVM meldde woensdag 4628 positieve tests, maar zei er direct bij dat het werkelijke aantal hoger lag. Door een technische storing bij de GGD'en waren ongeveer duizend gevallen niet doorgegeven aan het RIVM. Die zijn alsnog meegenomen in de dagcijfers die donderdag bekend werden. Op dinsdag meldde het RIVM 4317 positieve tests.

Winkeliers gaan strenger toezien op naleving coronaregels

Winkeliers beloven het toezicht op naleving van de coronamaatregelen aan te scherpen. Bij drukte grijpen zij in, indien nodig met hulp van politie en boa's. De detailhandel heeft daarover afspraken gemaakt met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en met minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

De bewindslieden erkennen dat winkeliers en winkelmedewerkers sinds het begin van de corona-uitbraak hard hebben gewerkt om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar zij constateren ook dat 'een extra stap nodig is', zeker met de drukke decembermaand voor de boeg. Ook premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens zijn persconferentie dat in de detailhandel 'echt nog meer moet gebeuren'.

Directrice Rijswijkse Schouwburg: 'Klein feestje'

Diligentia en Theater PePijn in Den Haag besloten na de invoering van de extra maatregelen twee weken geleden om dit jaar niet meer open te gaan. De Rijswijkse Schouwburg is sinds donderdag na de versoepeling van de maatregelen wel weer toegankelijk voor het publiek. Directrice Renee van Ingen spreekt van een 'klein feestje'.

'We hebben dit natuurlijk al eerder dit jaar meegemaakt, een heropening. Het is natuurlijk nog niet wat we écht willen, maar het is in ieder geval iets', vertelt ze in Muijs in de Middag op Radio West. Volgens Van Ingen is het donderdag meteen 'volle bak' in de schouwburg. 'Er mogen maximaal dertig personen in een zaal en daar is alles ook op ingericht.'

Zo ziet een zaal in de Rijswijkse Schouwburg er nu uit | Foto: Omroep West

Gezondheidsraad: coronavaccin eerst naar 60-plussers en zieken

Als er een vaccin tegen corona is, moeten 60-plussers en zieken als eersten worden gevaccineerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad voorlopig aan het kabinet.

Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn. Daarom wil de raad voor alles inzetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus en moeten de mensen met de meeste kans daarop als eerste het vaccin krijgen. Het gaat om ongeveer 5 miljoen mensen.

Binnen de genoemde groepen kan dan ook nog een soort volgorde worden gemaakt, door te beginnen met de 60-plussers met een aandoening en van hen dan weer de oudste groep. Mochten zieken niet kunnen worden gevaccineerd, dan moeten verzorgers uit hun omgeving ook onder de eersten zijn die met het vaccin worden geprikt, aldus de raad.

Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact moeten vroeg in aanmerking komen voor een prik, omdat zij meer risico hebben om besmet te raken. Het advies is voorlopig en kan nog veranderen als meer bekend is over geschiktheid voor verschillende groepen, zegt de raad.

Amateurclubs die uit bekertoernooi zijn gezet krijgen 'zo'n 17.000 euro' van KNVB

Voetballen zit er voor amateurclubs voorlopig nog niet in. Tijdens de persconferentie deze week vertelde premier Mark Rutte dat het amateurvoetbal in ieder geval tot half december niet wordt hervat. En dat betekent dat amateurclubs dit seizoen niet meer kunnen deelnemen aan de KNVB-beker. 'Dat is zeker wel een domper', zegt Ad Hendriksen, voorzitter van Rijnsburgse Boys, in West Wordt Wakker op Radio West.

De club van Hendriksen zou het in de eerste ronde op hebben genomen tegen Excelsior Maassluis, ook een amateurclub. 'Er was dus best een behoorlijke kans geweest om nog een ronde verder te komen. Maar helaas gaat dit allemaal niet door.' Amateurclubs die het hoofdtoernooi van de KNVB-beker bereiken, krijgen na de eerste ronde 10.000 euro. Hoe verder de club komt in het toernooi, hoe hoger dat bedrag. Deelname kan dus behoorlijk lucratief zijn.

Ondanks dat de clubs uit het toernooi zijn gezet, en dus niet spelen, krijgen ze dat geld alsnog, vertelt Hendriksen. 'Afgelopen woensdag hebben we te horen gekregen dat we gewoon recht hebben op dat geld. Sterker nog: we krijgen nog iets meer van de bond. In totaal wordt er zo'n 17.000 euro overgemaakt naar onze rekening.'

En dat geld kan Rijnsburgse Boys goed gebruiken, want het zijn volgens Hendriksen 'barre' tijden voor voetbalverenigingen. 'We gaan dit overleven, maar we zullen wel een aantal jaar nodig hebben om hier bovenop te komen. We waren aan het sparen voor een nieuwe kantine, maar door dat spaarplan is even een streep gezet.'

Heibel in Haagse raad over coronaproof vergaderen

In de Haagse gemeenteraad is onenigheid ontstaan over de manier waarop de raad in deze coronatijd vergadert en over voorstellen stemt. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten dat er niet meer met alle 45 raadsleden in het Atrium van het stadhuis wordt vergaderd, maar in een aangepaste vorm in de raadzaal. Dat zou een goed signaal zijn naar de samenleving en de extra kosten drukken. Maar deze werkwijze belemmert de democratie, vinden sommige partijen.

Musea en jacht op kaartjes voor tentoonstellingen weer geopend

De coronaregels zijn sinds 00.00 uur versoepeld. Na twee weken sluiting mogen bibliotheken, musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen vanaf donderdag weer open. Om 08.30 uur stond Peter de Haan van het Haagse Museon te popelen de deuren van zijn museum weer te openen.

'We hebben de afgelopen twee weken geen vakantie gehad. Er is wat onderhoud aan het pand gepleegd, we hebben klusjes gedaan, en zijn blij dat we weer publiek kunnen ontvangen', vertelde De Haan opgewekt in West Wordt Wakker op Radio West. Nu de musea weer geopend zijn, is een run op kaartjes voor populaire tentoonstellingen als 'Van onschatbare waarde' in Naturalis. De komende twee weekenden zijn online geen tickets meer beschikbaar.

Er zijn nog meer versoepelingen: de groepsgrootte buiten is weer vergroot naar vier personen en mensen mogen binnen drie in plaats van twee mensen ontvangen. 'De meeste mensen houden zich zo veel mogelijk aan de regels. Ik vind dat een compliment waard', zei premier Mark Rutte op de persconferentie afgelopen dinsdag.

Gezondheidsraad komt met advies over benutten vaccin(s)

De Gezondheidsraad komt donderdag met een voorlopig advies aan het kabinet over de vraag hoe om te springen met een vaccin tegen corona, mocht dat tot de markt worden toegelaten. Daarbij wordt nog niet ingegaan op een specifiek vaccin, maar gaat het heel algemeen over elk vaccin dat goed genoeg zal blijken te zijn.

Een advies is nodig, omdat een vaccin zeer waarschijnlijk niet meteen voor iedereen beschikbaar kan zijn. Het advies moet voorzien in een manier waarop 'maximaal gezondheidswinst' kan worden behaald.

Een coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting, zo werd afgelopen week gemeld. Deze week volgden hoopvolle berichten over een vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna.

Voltallige Tweede Kamer wil meer coronabedden in zorghotels

De hele Tweede Kamer wil dat het kabinet zorgt voor meer bedden buiten ziekenhuizen, bijvoorbeeld in zogeheten zorghotels. Daar kunnen coronapatiënten terecht die wel zorg nodig hebben, maar niet ziek genoeg zijn voor een behandeling in het ziekenhuis.

Nu veel hotels door de coronamaatregelen weinig gasten ontvangen, zijn meerdere omgebouwd tot zorghotel. Zo kunnen ze de ziekenhuiszorg ontlasten, maar er zijn volgens de Kamer niet genoeg mensen om er te werken.

Hiervoor willen de partijen mensen inzetten die bijvoorbeeld al ervaring in de zorg hebben maar nu ergens anders werken. Ook mensen die door corona nu zonder werk zitten, zoals mensen uit de horeca of entertainmentsector, zouden er aan de slag kunnen via zogeheten 'crisisbanen'.Er wordt binnenkort gestemd over de CDA-motie die hiertoe oproept.

De Jonge: onderzoeken of versoepelingen voor gevaccineerden mogelijk zijn

Minister De Jonge is geen voorstander van een indirecte vaccinatieplicht, zei hij in het debat in de Kamer over maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De VVD zei in het debat daar over na te willen denken. Maar volgens De Jonge werkt zo'n verplichting eerder averechts en zouden mensen zich dan juist niet willen laten vaccineren.

Wel gaat hij kijken of versoepelingen mogelijk zijn voor bepaalde groepen mensen die zijn ingeënt. Te denken valt aan zorgmedewerkers of mantelzorgers die geen afstand meer hoeven houden als ze zich hebben laten vaccineren.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.