Coronavirus: Aantal besmettingen stijgt, 'vanaf februari weer evenementen'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Vanaf februari weer evenementen en voetbalwedstrijden met publiek'

Diederik Gommers verwacht dat er in februari experimenten met publiek bij evenementen en voetbalwedstrijden mogelijk zijn. Dat zegt de Intensivist in de podcast Virusfeiten van de EO. 'Met een nieuw testbeleid waarin veel meer mensen getest worden, moet dat kunnen, denkt hij. "Ik hoop het wel, daar gaat het toch om in het leven.'

Minister De Jonge wil vanaf maart iedereen elke maand laten testen. Als het testbeleid op deze manier wordt uitgebreid, geeft dit mogelijkheden, zegt Gommers. 'We willen zo snel mogelijk ons leven weer oppakken.' Hij denkt dat vanaf februari experimenten met voetbalwedstrijden en andere evenementen mogelijk zijn. 'We gaan ervaring opdoen.'

Alphense middelbare school dicht

Het Groene Hart Leerpark uit Alphen aan den Rijn sluit maandag noodgedwongen voor een week de deuren. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen dagen zo opgelopen dat de school geen goed fysiek onderwijs meer kan geven. 'Het is het uiterste middel, maar dit is de enige manier waarop we goed onderwijs kunnen geven', legt directeur Wils van Leijden uit.

De school heeft de ouders van de leerlingen vrijdag geïnformeerd dat komende week van maandag tot en met vrijdag alleen online onderwijs wordt aangeboden. 'De besmettingen lopen zowel onder leerlingen als collega's momenteel op. Het gevolg van deze positieve testen is dat een aantal collega's geadviseerd is om preventief in quarantaine te gaan. Dit betekent dat nog meer lessen zullen uitvallen of onvervangbaar zijn', zo geeft de schooldirecteur aan. 'Goede lesroosters zonder veel tussenuren en lessen van de vakdocenten zijn helaas voor komende week niet meer te waarborgen.'

Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is opnieuw gestegen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5974 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal in een week tijd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 5729 gevallen en woensdag 4615, maar dat kwam mede door een technische storing. Ook vorige week waren er op woensdag, donderdag en vrijdag meer positieve tests dan op maandag en dinsdag.

Het aantal sterfgevallen steeg met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd.

Minder dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is gezakt tot onder de 2000. Het is voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal onder die grens uitkomt. In totaal behandelen ziekenhuizen momenteel 1961 mensen vanwege een coronabesmetting, 69 minder dan op donderdag.

Verpleegafdelingen behandelen 1414 coronapatiënten. Dat zijn er 61 minder dan op donderdag. Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive cares daalde van 555 naar 547.

Huisartsen verwijzen meer mensen naar ziekenhuis

Meer mensen worden door hun huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis of naar een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Het aantal ligt nog wel lager dan het zonder corona-uitbraak zou zijn geweest, maar het stijgt ten opzichte van vorige week. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan nog niet zeggen of dat een rechtstreeks gevolg is van het dalende aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames. Het aantal verwijzingen lag vorige week op 80 procent van het aantal dat normaal zou worden verwacht. De week ervoor was dit 72 procent.

De NZa schat dat huisartsen sinds het begin van de corona-uitbraak ruim een miljoen minder doorverwijzingen hebben gedaan. Het aantal gemiste verwijzingen stijgt nog wel 'maar minder hard dan de afgelopen weken', aldus de zorgwaakhond.

Restaurants in december mogelijk open: 'Meer knoppen dan alleen open of dicht'

'Het is allemaal nog onder voorbehoud en het zal aan het einde van de rit afwachten of het de goede keuze is', zo reageert David Zock van de Koninklijke Horeca Nederland Leiden in West Wordt Wakker op het nieuws dat restaurants mogelijk in december hun deuren weer mogen openen.

'Dit is een proefballonnetje van iemand in Den Haag, maar we wachten op de gesprekken met de mensen die er echt over gaan. Maar waar rook is, is vuur. Dus dat is goed nieuws. Maar ik weet niet onder welke voorwaarden er weer restaurants open mogen. Het zou mooi zijn als dit op de routekaart komt, zodat er meer knoppen zijn om aan te draaien dan alleen maar horeca open of dicht.'

CNV-onderzoek: thuiswerken ook na coronacrisis een blijvertje

Mocht er volgend jaar een eind komen aan de coronacrisis, dan willen zeven op de tien werkenden die nu veelal vanuit huis werken, dat straks ook blijven doen. Dat blijkt uit een onderzoek van vakcentrale CNV onder 3000 thuiswerkende leden. De bond pleit voor extra fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen. Bijna de helft van de ondervraagden (45 procent) wil verder dat afspraken buiten de deur na de crisis online blijven gebeuren.

Structureel thuiswerken kent veel voordelen voor werkgevers: lagere reiskosten, minder gebruik van dure kantoorruimte, minder reistijd versus waardoor er meer werktijd ontstaat. 'Wij verwachten een kostenbesparing van 10 tot 20 procent door al deze factoren. Deze besparing kunnen werkgevers investeren in slimme thuiswerkplekken', zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Wel moet het thuiswerken dan beter gefaciliteerd worden. 'Veel thuiswerkplekken zijn nu provisorisch ingericht met de laptop op de keukentafel met een slechte bureaustoel. Hoog tijd dat ze daar nu snel aan gaan werken want thuiswerken heeft de toekomst, blijkt uit ons onderzoek', aldus de CNV-voorzitter.

Rutte bezoekt Haagse kaasspeciaalzaak voor Dag van de Ondernemer

MKB-Nederland roept Nederlanders op om vrijdag aan ondernemers te laten weten dat ze hen steunen. Op deze dag wordt door de brancheorganisatie voor de vijfde keer de Dag van de Ondernemer georganiseerd. 'Juist in deze moeilijke coronatijd verdienen ondernemers onze steun', zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

De afgelopen jaren gingen veel politici in het kader van de Dag van de Ondernemer op werkbezoek bij een bedrijf. Ook dit jaar worden bijeenkomsten georganiseerd, maar vanwege het coronavirus vaak digitaal. 'Door de coronamaatregelen moet dat helaas wel. Maar ook online zijn er veel mogelijkheden om ondernemers te laten weten dat we achter hen staan', aldus Vonhof.

Minister-president Mark Rutte op bezoek bij een kaasspeciaalzaak in Den Haag. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat langs bij een vega-snackbar. Verder hebben onder meer ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een videoboodschap opgenomen.

'Kooplust feestdagen barst vroeger los dan ooit'

Huishoudens slaan massaal kerstspullen in. Webwinkels en retailers geven aan dat de vraag naar kerstbomen, kerstballen, servetten, kaarsen en servies zeer groot is, meldt De Telegraaf. Winkelketen Xenos ziet dat de kerstverkopen momenteel vijftig procent hoger liggen dan een jaar geleden.

Ook webwinkel Bol.com ziet dat de vraag enorm is toegenomen. Veel consumenten mijden vanwege de coronamaatregelen de winkelstraat en kopen hun producten online. 'Kerst start vroeger dan ooit vanwege corona. We hebben nu al honderdduizenden kerstballen verkocht', zegt topman Huub Vermeulen.

CBS: totaal aantal sterfgevallen blijft ongeveer gelijk

Het aantal sterfgevallen is vorige week niet verder gestegen, maar blijft hoger dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers hebben nog niet in kaart waaraan die mensen zijn overleden, maar de stijging komt waarschijnlijk vooral door de tweede golf van het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder en 650 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Al sinds eind september overlijden er meer mensen dan normaal. De onderzoekers hebben hiervoor een vergelijking gemaakt met de sterftestatistieken in de vijf jaren hiervoor.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.