Studenten protesteren tegen huisjesmelkers: 'We worden uitgemolken'

Studenten protesteren maandag bij het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Zij willen dat er een boete komt voor verhuurders die zich niet aan de maximale huurprijs houden. 'Er is voor huisjesmelkers geen enkele prikkel om zich aan de wet te houden', legt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit.

De maximale huurprijs moet berekend worden met het woningwaarderingsstelsel. Volgens Muns houden veel verhuurders zich hier niet aan. 'We hebben een steekproef onder vijfduizend studenten gedaan. Hieruit bleek dat acht op de tien studenten te veel betaalt en dat dit gemiddeld meer dan 100 euro per maand is. Het is dus echt een serieus probleem.'

Volgens Muns komen deze hoge huurprijzen mede omdat er geen financiële prikkel voor de verhuurders is om zich aan de wet te houden. 'Huurders kunnen naar de huurcommissie stappen. Worden ze dan in het gelijkgesteld dan moeten de verhuurders het bedrag wat ze te veel hebben ontvangen terugbetalen. Maar er is geen boete of andere straf voor verhuurders. Ze kunnen het dus altijd proberen, want niet geschoten is altijd mis.'

Hele circus opnieuw

Met als gevolg dat verhuurders hun gang kunnen blijven gaan. 'Als ze een huurder terug hebben moeten betalen dan kunnen ze gewoon weer wachten tot de volgende huurder van de woning en dan begint het hele circus weer opnieuw', vertelt de voorzitter van de LSVb.

Daar komt nog bij dat huurders volgens Muns angstig zijn om naar de huurcommissie te stappen. 'Studenten hebben steeds vaker een kort huurcontract. Studenten die een kamer hebben voor een half jaar stappen niet snel naar de huurcommissie. Ze kunnen dan wel gelijk krijgen, het gevolg kan wel zijn dat hun huurcontract niet wordt verlengd. En met de schaarste aan kamers nemen studenten dat risico niet snel.'

Uitgemolken worden

De LSVb voert daarom maandag samen met de FNV actie bij het ministerie. Ze gaan de minister een petitie aanbieden waarin ze pleiten voor een huisjesmelkersboete, zodat er voor de eigenaren een financieel belang komt om zich aan het woningwaarderingsstelsel te houden. Om de actie wat meer kracht bij te zetten zullen ze zich kleden in koeienkostuum. 'Omdat we al jaren uitgemolken worden', legt Muns uit.

De studentenvakbond heeft over het probleem al meerdere gesprekken gehad met de minister, maar volgens Muns is de boete niet bespreekbaar. 'Er is nu onder meer in Groningen een proef met een vergunningstelsel. Verhuurders moeten dus een vergunning hebben om een woning te mogen verhuren en als ze zich niet aan de regels houden dan kan de vergunning worden ingenomen. Op die manier zouden huurders beter beschermd moeten worden.'

Onvoldoende

Het is volgens Muns een stap in de goede richting, maar de studenten willen meer. 'Het afnemen van een vergunning zal via lange processen gaan. Dat geeft de overheid niet de macht om direct in te grijpen bij een overtreding. Vandaar dat wij blijven strijden voor een huisjesmelkersboete. De vergunning alleen is onvoldoende als oplossing. Er moet een snellere financiële straf komen om studenten echt te beschermen.'

LEES OOK: 'Studenten betalen te veel voor hun kamerhuur'