Alle showkostuums carnavalsvereniging Noordwijkerhout verbrand: 'Dit doet pijn'

Zaterdagochtend brak er brand uit in de hal, waarschijnlijk in een technische ruimte. De sporthal is volledig verwoest, maar de brandweer heeft wel het zwembad weten te redden. 'De hele gemeenschap van Noordwijkerhout heeft een flinke domper te verwerken', zegt Richard van den Berg van carnavalsvereniging De Kaninefaaten. 'We zijn niet de enige die gedupeerd zijn. Ook de toneelvereniging en de sportclubs zijn gedupeerd.'

De Kaninefaaten gebruikten de sporthal voor hun grote feesten, maar ze hebben er ook een opslag. 'Met versieringen voor de hal, maar daar lagen ook de showkostuums die we gebruiken. En alles is verloren gegaan.'

Hele uitdaging

De grote vraag is nu waar alle gebruikers van de sporthal heen moeten. 'Dat is een hele uitdaging', zegt wethouder Sjaak van den Berg (sport). 'Daar gaan we als gemeente over meedenken. We hebben wel wat andere accommodaties en we gaan van de week bekijken of dat genoeg is. Daarna gaan we onderzoeken hoe we de hal kunnen vervangen.'